بعد تصدر كروان مشاكل التريند.. أشهر التيك توكر الذين انتقلوا للتمثيل.. وسر اعتماد المخرجين والمنتجين عليهم

كروان مشاكل، تصدر التيك توكر كروان مشاكل التريند مؤخرًا بعدما تعرض لانتقادات عديدة إثر ظهوره في مسلسل "بطن الحوت" بطولة النجم محمد فراج وباسم سمرة، الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد.

الهجوم على أبطال “بطن الحوت” بسبب كروان مشاكل

حيث ظهر كروان في أحد المشاهد التمثيلية في مسلسل “بطن الحوت”، ليتعرض بعدها أبطال العمل، للهجوم الحاد من الجمهور، بسبب الاستعانة به، رغم انعدام خبراته التمثيلية، وطريقة حديثه الغريبة أمام الجمهور، وطالب الكثير من المتابعين، من أبطال العمل، بإصدار بيان اعتذار عن هذه الواقعة.

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نقابة المهن التمثيلية توقع غرامة على الشركة المنتجة ل “بطن الحوت”

وبسبب كروان مشاكل، أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارا بتوقيع غرامة 100 ألف جنيه على الشركة المنتجة لـمسلسل بطن الحوت، وذلك لإشراك شخص يدعى كروان مشاكل بالمسلسل، كما تم منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب.

تعليق كروان مشاكل على قرار أشرف زكي

ومن جانبه أعلن كروان مشاكل أنه يشارك فى مسلسل بطن الحوت بعشرين مشهدا وليس مشهدين فقط فهو سيظهر بالحلقات المقبلة، كما أعلن خلال لقائه مع Et بالعربي عن انضمامه لفيلمين و10 مسلسلات فى رمضان 2024 وانتهى من توقيع العقود.

وعلق “كروان مشاكل” على قرار الدكتور أشرف زكي بتغريم الجهة المنتجة قائلا: “أشرف زكي أخويا وتواصل معي عبر واتساب وأشاد بموهبتي وقريبا سأحصل على تصريح النقابة لأني فنان كبير.. وأنا خضعت لاختبارات كثيرة لأن مش أي حد يقدر يمثل”، مضيفا: “الفنان محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب أشادوا بالموهبة اللي ربنا أعطاني إياها وبفكر فى تحضير ألبوم رفقة حمو بيكا”.

من هو كروان مشاكل؟

ويعتبر كروان مشاكل، أحد مشاهير “التيك توك”، والذي ظهر منذ عام، في أحد الفيديوهات المثيرة للجدل، مع إحدى السيدات التي تكبر عنه، وادعى وقتها أنه متزوج منها، ليظهر بعدها في أحد البرامج التلفزيونية، ويؤكد أن ظهوره مع هذه السيدة كان عبارة عن مشهد تمثيلي، وأنه ادعى الزواج خوفًا من الحبس.

وبدأ “كروان”، بعد هذا الفيديو، الظهور بصفة دورية، عبر موقع “التيك توك”، ليشارك المتابعين في لايفات التحدي، مع المشاهير والنجوم، وهو ما تسبب في الهجوم عليه، بسبب طريقة كلامه الخارجة، وكروان أكد، أن عمله الأساسي هو “سائق توك توك”، ولكنه ترك تلك المهنة بعد الشهرة، ليطلق علي نفسه “بلوجر وتيك توكر".

كروان مشاكل ليس الوحيد

وكروان مشاكل ليس الوحيد الذي اقتحم عالم التمثيل من خلال شهرته بلوجر، حيث أصبحت “السوشيال ميديا” نافذة تمنح عددا من نجومها “كارت بلانش” إلى عالم الفن فقط بفضل عدد متابعي معظمهم أو بفضل موهبة القليل منهم، ولقد ظهر عدد من نجوم السوشيال ميديا منذ سنوات من خلال الأعمال الفنية ومن أبرز هؤلاء الذين دخلوا عالم الفن من خلال السوشيال ميديا:

محمد المولى

شارك محمد المولى مؤخرًا في الموسم الثاني من مسلسل ريفو، استكمالًا لدوره في الموسم الأول من المسلسل والذي قدم من خلاله شخصية زيكو الذي ساعد مريم فخر الدين في الكشف عن لغز أسرتها وكشف ماضي يحمل العديد من الأسرار.

وريفو لم يكن العمل الوحيد لمولى في عالم الدراما التليفزيونية، فقد سبق وشارك في مسلسل في بيتنا روبوت من قبل عام ٢٠٢١ وكانت هي بدايته مع عالم الفن، ثم واصل مشاركاته الفنية في عالم الفن فظهر في مسلسل بيمبو مع أحمد مالك وويجز، ومسلسل أنا وهي ومسلسل في كل أسبوع حكاية وبالتحديد قصة “الحكاية فيها أمل”.

محمود السيسي

ويعتبر محمود السيسي من البلوجرز الذين ظهروا عبر الشاشة الصغيرة، حيث شارك مؤخرًا في مسلسل سيب وأنا أسيب مع أحمد السعدني وهنا الزاهد، وجسد السيسي في المسلسل الكوميدي بشخصية “بودة” وهو صديق السعدني ومحمد جمعة والذي يعمل “كوافير حريمي".

وكانت له مشاركات سابقة في عالم الدراما التليفزيونية، فقد شارك في مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني، وكذلك المسلسل الكوميدي طير بينا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى ومسلسل أنا وهي، كما أنه شارك أيضًا في عالم السينما بفلمين آخرهما بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز.

حسين نصار

انطلق حسين نصار في عالم السوشيال ميديا من خلال الفيديوهات التي كان يقدمها والتي كانت تقليد بعض الشخصيات الشهيرة، ثم هما في عالم التمثيل بداية من مسلسل نمرة اتنين عام ٢٠٢٠ مرورًا بمسلسلات قواعد الطلاق الـ ٤٥ وفي بيتنا روبوت وخلي بالك من زيزي والاختيار ٢ وصولًا بمسلسل الاختيار ٣.

أحمد رمزي

ويعتبر البلوجر أحمد رمزي من الوجوه المعروفة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولقد بدأ مشواره الفني من خلال الفيديوهات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هي نافذته لعرض موهبته ودخول عالم الفن وهو الأمر الذي تحقق حيث شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية في الوسائط المختلفة، وفي عالم الدراما التليفزيونية ظهر في مسلسل في بيتنا روبوت بشخصية شبرا عام ٢٠٢١، كما ظهر في الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت عام ٢٠٢٢، وشارك في مسرحية رهبة عام ٢٠١٦.

سر لجوء المنتجين للبلوجرز والمؤثرين في الأعمال الفنية

ويعتبر الاعتماد على البلوجرز أو المؤثرين في الأعمال الفنية، وهي الظاهرة التي زادت مؤخرًا وسببت حنقًا خاصة لخريجي كليات الفنون والموهوبين، وسيلة من وسائل الدعاية لتلك الأعمال الفنية، حيث أن هؤلاء المؤثرين أو "البلوجرز" لديهم أعداد لا تحصى من المتابعين، وبالتالي فإن مشاركتهم في عمل فني ضمان لصناعه أن يشاهده محبي هؤلاء المؤثرين، أي أنهم يضمنون ولاء شريحة من الجمهور المتابعين لنجوم “السوشيال ميديا” ولضمان نسبة مشاهدة عالية بالإضافة إلى دعاية مجانية للعمل الفني.

وعلى الرغم من الهجوم على هؤلاء المؤثرين إلا أن بعضهم حقق نجاحا في ما شارك فيه من الأعمال ويستكملون مسيرتهم في عالم التمثيل ويحاولون التطوير من موهبتهم ونفسهم لضمان الاستمرار في هذه المهنة التي لا تحتاج فقط إلى متابعين ولكن بالتأكيد إلى موهبة متطورة.