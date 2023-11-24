بسبب كروان مشاكل، نقابة المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ بطن الحوت 100 ألف جنيه

أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارا بتوقيع غرامة 100 ألف جنيه على الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت، وذلك لإشراك شخص يدعى كروان مشاكل بالمسلسل، على أن تتقدم النقابة بشكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.

وقال الدكتور أشرف زكي: إن النقابة قررت شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات النقابة.

وأكد أشرف زكي، أنه يمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وحال عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل بعد شطب عضوياتهم من النقابة.

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وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء فى بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رقم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".