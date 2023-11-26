الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد أزمته مع النقابة، كروان مشاكل يعلن مشاركته في فيلمين و10 مسلسلات وتحضير ألبوم غنائي

كروان مشاكل،فيتو
كروان مشاكل،فيتو

 على الرغم من بيان نقابة المهن التمثيلية بإدارة الدكتور أشرف زكي  بتغريم الجهة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مليون جنيه؛ بسبب مشاركة كروان مشاكل ضمن العمل الفني ومنع التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح نهائيا إلا أنه يبدو أن كروان سيطل كثيرا عبر الشاشات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعلن كروان مشاكل أنه يشارك  فى مسلسل بطن الحوت بعشرين مشهدا وليس مشهدين فقط فهو سيظهر بالحلقات المقبلة.

كما أعلن خلال لقائه مع Et بالعربي عن  انضامه لفيلمين و10 مسلسلات فى رمضان 2024 وانتهى من توقيع العقود.

وعلق “كروان مشاكل” على قرار  الدكتور أشرف زكي بتغريم الجهة المنتجة قائلا: “أشرف زكي أخويا وتواصل معي عبر واتساب وأشاد بموهبتي وقريبا سأحصل على تصريح النقابة لأني فنان كبير.. وأنا خضعت لاختبارات كثيرة لأن مش أي حد يقدر يمثل ”، مضيفا: “ الفنان محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب أشادوا بالموهبة اللي ربنا أعطني إياها وبفكر فى تحضير ألبوم رفقة حمو بيكا”.

 وقبل يومين أصدر  الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بيانا جديدا بشأن أزمة مسلسل الحوت بعد ظهور كروان مشاكل في مشاهد من المسلسل.

 وجاءت قرارات نقابة المهن التمثلية كالآتي:" تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت".

 منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب.

وكان الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية أصدر، قرارا بتوقيع غرامة 100 ألف جنيه على الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت، وذلك لإشراك شخص يدعى كروان مشاكل بالمسلسل، على أن تتقدم النقابة بشكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.

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قال الدكتور أشرف زكي: إن النقابة قررت شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات النقابة.

وأكد أشرف زكي، أنه يمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وحال عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل بعد شطب عضوياتهم من النقابة

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء فى بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رقم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".

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