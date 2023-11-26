الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

كروان مشاكل يتحدى منتقديه بـ 10 تصريحات صادمة، أبرزها هغني عشان صوتي مميز

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

 علق التيك توكر كروان مشاكل على حالة الجدل التي صاحبت ظهوره في مسلسل "بطن الحوت" بطولة النجم محمد فراج وباسم سمرة، والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد. 

 

التيك توكر كروان مشاكل

وتحدث "مشاكل" خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي" عن أزمة ظهوره، وعن قرارات نقابة المهن التمثيلية تجاه الشركة المنتجة ومخرج العمل على خلفية مشاركته في المسلسل، كالتالي: 

1- لسه ليا عشرين مشهد تاني في المسلسل.. وأنا معايا ورق وهيطلعلي كارنيه التمثيل لأن أنا ممثل كبير.

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2- الدكتور أشرف زكي اخويا الكبير وحبيبي وحقه عليا لو اخطات في حاجة. 

3- اختبروني ويجي مني والكاريزما اللي عندي مش عند حد. 

4- المخرج أحمد فوزي مخرج مسلسل بطن الحوت على عيني وراسي وقالي انت ممثل ناجح.

5- سمرة حبيبي قالي أنت محمد هنيدي التاني. 

6- في غيره من بعض الممثلين اللي مش لاقيين شغل وقاعدين على التيك توك.

7- دلوقتى داخل في مجال تاني من التيك توك للتمثيل، وطول ما ليا اعداء انا في نجاح. 

8- هدخل مجال الغنا وصوتي نبحته معروفة ومن العشرة المميزين في مصر. 

9- محمد رمضان كلمني على الواتساب وقالي كمل وشيرين عبد الوهاب كلمتني أيضا. 
10- أنا وحمو بيكا كاريزما زي بعض وفي ناس بتقولي أني شبهه، بس أنا أمور عنه شوي. 

قرارات نقابة المهن التمثيلية 

وكان  الدكتور  أشرف زكي نقيب المهن التمثلية  بيانا جديدا بشأن أزمة مسلسل الحوت بعد ظهور كروان مشاكل في مشاهد من المسلسل.

وجاءت قرارات نقابة المهن التمثلية كالآتي:

 تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت.

 منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلي الشطب.

غرامة مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت بسبب كروان مشاكل

بسبب كروان مشاكل، نقابة المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ بطن الحوت 100 ألف جنيه

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التيك توكر كروان مشاكل كروان مشاكل مسلسل بطن الحوت نقابة المهن التمثيلية الفنان باسم سمرة

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بسبب كروان مشاكل، نقابة المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ بطن الحوت 100 ألف جنيه

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