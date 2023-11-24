أخبار الفن اليوم: هشام ربيع يظهر مع زوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي.. وتغريم الشركة المنتجة لـ "بطن الحوت" 100 ألف جنيه
شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:
بسبب كروان مشاكل، نقابة المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ بطن الحوت 100 ألف جنيه
أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارا بتوقيع غرامة 100 ألف جنيه على الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت، وذلك لإشراك شخص يدعى كروان مشاكل بالمسلسل، على أن تتقدم النقابة بشكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.
وقال الدكتور أشرف زكي: إن النقابة قررت شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات النقابة.
وأكد أشرف زكي، أنه يمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وحال عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل بعد شطب عضوياتهم من النقابة.
أكتر واحدة وقفت جنبي، هشام ربيع يظهر مع زوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي
شاركت “منة” الزوجة الأولى لرجل الأعمال هشام ربيع طليق المطربة بوسي مجموعة صور لها عبر “إنستجرام ”برفقة زوجها في إحدى المناسبات الخاصة، ويعتبر هذا الظهور هو الأول “لربيع” بعد انفصاله عن المطربة بوسي.
وصول محمد رمضان لـ مسرح حفله بالرياض ووصلة رقص للجمهور
انطلق، منذ قليل، حفل الفنان محمد رمضان في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
وبدأت أولي فقرات حفل محمد رمضان مع الدجيه، حيث دخل الجمهور في وصلة رقص علي بعض الأغاني، قبل صعود “رمضان” على المسرح.
ووصل الفنان محمد رمضان، منذ قليل، إلى مسرح حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية إستعدادا لحفله الذي شهد توافد كبير.
بعد توقفه تضامنا مع غزة، أول ظهور لـ تامر حسني بعد طوفان الأقصى
ظهر الفنان تامر حسني، أثناء إحيائه أول حفل زفاف بعد توقفه الفترة الماضية، تعاطفا مع القضية الفلسطينية والعدوان على غزة.
ونشر “منعم” المصور الخاص بتامر حسني مجموعة صور عبر “إنستجرام” ظهر فيها تامر حسني أثناء إحيائه لأول حفل زفاف له في أحد الفنادق الكبرى، ويعد هذا الظهور الأول له، بعدما قرر وقف نشاطه الفني، دعما لفلسطين في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها غزة.
نانسي عجرم تنشر صورا مع كريستيانو رونالدو وجورجينا من موسم الرياض
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورا لها برفقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وصديقته جورجينا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
أبرزهم شيرين وأحمد سعد، نجوم حفل روائع السنباطي في السعودية
تنظم المملكة العربية السعودية حفلا غنائيا كبيرا يضم باقة من ألمع النجوم بعنوان “روائع السنباطي" ومن المقرر إقامة الحفل يوم 30 نوفمبر الجاري، وذلك علي مسرح أبو بكر سالم.
ويضم حفل روائع السنباطي كلا من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم باقة من ألحان رياض السنباطي.
أحمد جلال عبد القوي يكشف حقيقة دخوله مركزا للعلاج من الإدمان
كشف الفنان أحمد جلال عبد القوي عن دخوله أحد مراكز إعادة التأهيل لعلاجه من إدمان المخدرات، مؤكدا أنه أقدم علي هذه الخطوة من أجل إصلاح نفسه.
محمد رمضان: أحب لقب الجوكر وهذه طقوسي قبل إحيائي للحفلات
حدث الفنان محمد رمضان، عن شعوره قبل مقابلته مع الجمهور السعودي، مساء اليوم الجمعة، من خلال إحيائه لحفل غنائي كبير، من المقرر إقامته الليلة، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
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