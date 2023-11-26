قافلة بيطرية مجانية بمركز منيا القمح في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة بيطرية مجانية بحضور رعاية الحيوان والرعاية التناسلية

كما أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح، وذلك بحضور مديرى إدارات (رعاية الحيوان - الرعاية التناسلية ) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة منياالقمح البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ووكبار المربين بالقرية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

Advertisements

فحص وعلاج الماشية وتجريع الاغنام

ولفت إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج (١٨٩) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢١٢) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و(٣) رأس ماشية جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (١٣٤) رأس ماشـية و( ١٩٢) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٤١٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ( ٣٢٥) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد (١٢٣٥) طائر وترقيم وتسجيل (٧٥) حيوان وذلك بالمجان.

عدد من اللقاءات الارشادية

و أضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.

إدارة الدواجن واقسامها بالادارات الخارجية

وأشار اللواء وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري في وقت سابق إلى أن (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية) بالمديرية قامت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م بتحصين (١٢١ألفا و٨١٠ ) طيور بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و (٩٤ ألفا و٢٠٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و(٣٧ ألفا) طائر بالحضانات بإجمالي تحصين ( ٢٥٣ ألفا و١٠ ) طيور ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ( ١٨٥٠) منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

سحب عينات ما قبل البيع من المزارع

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ( ٧٩ مزرعة ) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٥٠٠ مسحة ) لإجمالي عدد طيور ( ٢٥٣ ألفا و١٠) طيور بالإضافة إلى استخراج ( ٦٣٤) تصريحا ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ( ٢٤) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

ندوة وجولة إرشادية بالمديرية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قد قامت بتنظيم (٤٧٥) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١١٠٠) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و(٩٥) لقاءً مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير المديرية

وبدوره كان قد أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية فى وقت سابق أن مديرية الطب البيطري قامت بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الزراعة بتنظيم ندوة تعريفية بعنوان (أهداف ومميزات برنامج دعم الطبيب البيطري ودوره في توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات في مجال الثروة الحيوانية (والطب البيطري) بقصر الثقافة بالزقازيق.