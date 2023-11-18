بيطري الشرقية: انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية غدا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع غدًا الأحد الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٣٣م بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي مشددا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية .

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الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إكتمال إستعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٣م والتي من المقرر إنطلاقها غدًا بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ( ١٨٠) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة فضلًا عن وجود لجان الترقيم والتسجيل ولجان الارشاد لتوعية المواطنيين بأهمية التحصين، وكذا تواجد لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات ( ١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

اكتمال جاهزية الادارات المختصة بالديوان والادارات الخارجية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي إكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية كما اكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها تيسيرًا على المواطنين والمربين.

استعراض مجهودات الطب البيطرى بالشرقية

وكان اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري قد قال أن الهدف من اللقاءات التى تتم هو استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلًا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع مديري الإدارات الداخلية ومديري الإدارات الخارجية والمسئول الإداري بكل إدارة ومديري الوحدات البيطرية (145 وحدة بيطرية بمحافظة الشرقية) على مدار يومين لمناقشة إنجازات المديرية خلال الفترة السابقة.

مناقشة المعوقات والمشكلات التى تحدث داخل الإدارات

وعرض مديري الإدارات الفنية والإدارية الداخلية بالديوان خطة العمل لكل إدارة خلال الفترة القادمة ومناقشة المعوقات والمشاكل داخل الإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها ومحاولة تذليل كل العقبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء وتوفير الاحتياجات لتقديم أفضل خدمة طبية بيطرية وناقش مدير المديرية دور المديرية في جميع المبادرات الرئاسية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل (مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والتشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة ومشروع تحسين سلالات الماشية ومشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية ومشروع العجلات العشار بالحسينية).