بيطري الشرقية: ندوة تعريفية بأهداف دعم الطبيب البيطري

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير المديرية

وبدوره أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن مديرية الطب البيطري قامت بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الزراعة بتنظيم ندوة تعريفية بعنوان (أهداف ومميزات برنامج دعم الطبيب البيطري ودوره في توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات في مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري) بقصر الثقافة بالزقازيق.

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الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين والأستاذ الدكتور عبد العليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية والدكتورة شهيرة الحنفي مدير عام معهد بحوث الصحة الحيوانية بمحافظة الشرقية ومسئولي برنامج دعم الطبيب البيطري ومنهم الدكتور محمود حسين عفيفي المدير التنفيذي لبرنامج دعم الطبيب البيطري والمحاسب عمرو شعلان ممثل البنك التجاري CIB الدولي الوكيل لبرنامج دعم الطبيب البيطري وعدد كبير من الأطباء البيطريين.

البرنامج يقدم الدعم المادى على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة

أشار مدير مديرية الطب البيطري بـ محافظة الشرقية أن البرنامج يقدم الدعم المادي على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة مع تسهيلات في السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة ٦.٥%، وعلى ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة، ومتناقصة ٧.٥% مع فترة سماح، وقرض طويل الأجل مدته ٥ سنوات ويمكن أن يتخلله سنتين سماح للأقساط، وليست الفوائد والفائدة ٨.٥%، وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، فهذه الفوائد متميزة عن باقي البنوك وفي ظل رؤية الدولة لتمكين المرأة يتم تقديم القروض للطبيبات بفائدة ٣%.

مستفيدين كثيرين من الأطباء البيطريين

وقال مسئول البرنامج والخاص بدعم الطبيب البيطري إن هناك مستفيدين كثيرين من الأطباء من هذه القروض، موضحا أن البنك وكيلا في هذا البرنامج بمبلغ محدد، ويقدم للأطباء البيطريين فقط سواء حكوميين أو في العمل الحر، ما دام مقيدا بالنقابة ولأي سن، والبنك يساعد في عملية التسويق، والترويج للبرنامج، وبمعدلات فائدة ميسرة.

التعريف ببرنامج دعم الطبيب البيطرى

وفي نهاية الندوة عاد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير المديرية البيطرية بالشرقية ليؤكد أن الندوة جاءت للتعريف ببرنامج دعم الطبيب البيطري وأهميته لإتاحة فرص عمل للأطباء وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة للمساعدة في عمل المشروعات التي تساعد على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتوفير غذاء من أصل حيواني أمن وصحي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.