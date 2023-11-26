الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شوهها الاحتلال وفقدت جميع أصابعها، من هي إسراء جعابيص المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة؟

إسراء جعابيص، فيتو
إسراء جعابيص، فيتو

إسراء جعابيص، انضمت الأسيرة إسراء جعابيص (37 عامًا) إلى قائمة الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل المبرمة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجعابيص التي أصيبت بحروق في وجهها وفقدت عددا من أصابعها، غالبا ما يتم التلويح بصورتها في التظاهرات أو من أجل التعبير عن معاناة الأسرى الفلسطينيين.

 

من هي إسراء جعابيص؟

إسراء جعابيص أسيرة مقدسية من قرية جبل المكبر جنوبي القدس، من مواليد عام 1986، وهي متزوجة ولديها طفل اسمه معتصم (14 عامًا).

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يعيش ابن إسراء جعابيص الوحيد معتصم مع جدته وخالاته في مدينة القدس، بعد تعرض زوجها لحادث سير أقعده على كرسي متحرك.

وكانت جعابيص تدرس التربية في الكلية الأهلية في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، كما أنها عملت في دار للمسنين، إلى جانب مشاركتها في الفعاليات الترفيهية التي تعقد للطلاب والطالبات في مدارس القدس ومؤسساتها.

تعرضت لحروق من الدرجة الأولى وفقدت أصابع يديها كافة

في 11 أكتوبر 2015، أثناء عودة إسراء من مدينة أريحا إلى القدس المحتلة، وقرب حاجز "الزعيم"، تعطّلت سيارتها، فأطلقت قوات الاحتلال النيران على السيارة، الأمر الذي أدّى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت فيها، وفقًا لما أوردته عائلتها بشأن تفاصيل الحادثة.

وتعرّضت إسراء، نتيجةً لذلك، لحروقٍ تراوحت بين الدرجة الأولى والدرجة الثالثة، وأصابت نحو 60% من جسدها، وفقدت أصابع يديها كافّة، وتشوّه وجهها، والتصقت أذناها برأسها، وفقدت قدرتها على رفع يديها نتيجةً لالتصاق الجلد في مناطق متعددة.

حنان البرغوثي، فيتو

وعلى الرغم من إصابتها، فإن شرطة الاحتلال وجنوده استنفروا ولم يسمحوا بوصول سيارة الإسعاف من أجل معالجتها. وبعد ساعات نُقلت إلى المستشفى وجرى تقييد يديها، كما لو أنها "مجرمة"، وتمّ بتر أصابعها بصورة شبه كاملة.

 

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وعند محاكمتها ألصق الاحتلال بها تهمة الشروع في قتل جنود إسرائيليين، وحُكم عليها بالسجن مدّة 11 عامًا. وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في البداية أنّه حادث سير عادي، لكن الإعلام الإسرائيلي تناول الخبر على أنه استهدافٌ لجنود الاحتلال. وعلى الرغم من اكتشاف المحققين وجود أنبوبة غاز فارغة في سيارة إسراء، الأمر الذي أكّد أنّ الانفجار سببه الوسادة الهوائية في السيارة، فإنّ الاستخبارات الإسرائيلية أدعت أن إسراء كانت في طريقها لتنفيذ عملية ضد الجنود الإسرائيليين.

وأمضت إسراء ثلاثة أشهر وعشرة أيام في المستشفى، وتمّ بعد ذلك نقلها إلى مستشفى سجن الرملة، الملقّب بـ"المسلخ". وبعد مداولات ونقاشات داخل المحاكم الإسرائيلية استمرت عامًا كاملًا، حكم على إسراء بالسجن 11 عامًا، وبدفع غرامة مالية مقدارها 50 ألف شيكل.

 

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وعلى مدار أعوام الاعتقال، أطلقت عدّة مؤسسات معنية بالقضية الفلسطينية وبقضايا الأسرى حملاتٍ تضامنية لمواجهة سياسات الاحتلال القمعية، واستنكارًا لسياسة الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال بحق إسراء جعابيص.

هدنة الـ 4 أيام في قطاع غزة

وصباح الجمعة الماضي، دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 49 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يشمل كل يوم من الأيام الـ 4، عملية لتبادل الأسري بين حركة حماس وجيش الاحتلال.

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