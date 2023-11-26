ضبط 10 أطنان سكر بغرض تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين والتجارة الداخلية بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السكر

وفي هذا الإطار، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حمله مكبرة، فور ورود معلومات إلى المديرية تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السكر بهدف الإحتكار وزيادة السعر واستغلال المواطنين، فتوجهت الحملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه وبرفقة مفتشى قطاع تموين وسط الشرقيه مصطفي الشحات وابوطالب صلاح الدين ومجدي فرج، لتفقد المحال التجارية بناحية ديرب نجم وتمكنت الحملة من ضبط سياره جامبو حمراء اللون محمله بكمية من السكر تقف امام احدى المحال التجارية وبحصر الكميه تبين انها 1000 باكتة سكر باجمالي 10 أطنان مدون عليها سكر.

عدم وجود فواتير ومستندات للسكر المخالف

وبسؤال قائد السياره عن المستندات الداله علي مصدرها افاد بعدم وجود فواتير وعليه تم التحفظ علي السياره والسائق ومصادرة الكميات المضبوطه على ذمة المحضر المحرر برقم 22558 لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم.كما تمكنت الحملة من تحرير محضر برقم 22557 لسنة 2023 ضد صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لإمتناعه عن البيع للجمهور وتم التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو سكر بعدد 10 باكتات بكل باكته 10 اكياس سكر زنة واحد كجم وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

حملات رقابية على تجار السكر

وقامت فى وقت سابق مديرية تموين الشرقية بشن حملات رقابية على توزيع السكر المنصرف من البورصة السلعية بسعر ٢٧ جنيها للمستهلك من خلال السوبر ماركت والهايبرات على مستوى المحافظة. ووضعت مديرية التموين خطة عمل بالتنسيق مع شركات التعبئة المخصص لها كميات من البورصة السلعية تهدف إلى الإشراف علي عملية استلام السكر وتعبئته، والبيع للمستهلك بسعر ٢٧ جنيها، حيث إن عدد شركات التعبئة المنصرف لها كميات من البورصة السلعية 5 شركات تعبئة تخضع لإشراف مديرية تموين الشرقية.

إجراءات حاسمة لضبط سوق السكر

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على الأزمة وخفض أسعار السكر بالأسواق، بعد وعود الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالسيطرة على الأسعار خلال أيام.وتعاقدت هيئة السلع التموينية على 100 ألف طن سكر أبيض مستورد، مؤخرًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وزير التموين والتجارة الداخلية

وأكد وزير التموين ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر لتلبية احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار.وقال وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، مشيرا إلى أن بداية موسم حصاد محصول القصب والبنجر في شهري يناير ‏وفبراير المقبل.وأشار إلى أنه مع بداية إنتاج موسم البنجر في فبراير المقبل سيسهم أيضا في زيادة إنتاجية السكر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وانتهاء الأزمة.