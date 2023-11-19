الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حملات رقابية لبيع السكر بـ 27 جنيها للمستهلكين بالشرقية

سعر كيلو السكر بمنافذ
سعر كيلو السكر بمنافذ مبادرة التموين،فيتو

قامت  مديرية تموين الشرقية برئاسة فايزة عبدالرحمن بشن حملات رقابية  على توزيع السكر المنصرف من البورصة السلعية بسعر ٢٧ جنيها للمستهلك من خلال السوبر ماركت والهايبرات على مستوى المحافظة. 

 

ووضعت مديرية التموين خطة عمل بالتنسيق مع شركات التعبئة المخصص لها كميات من البورصة السلعية تهدف إلى الإشراف علي عملية استلام السكر وتعبئته،  والبيع للمستهلك بسعر ٢٧ جنيها، حيث إن عدد شركات التعبئة المنصرف لها كميات من البورصة السلعية 5 شركات تعبئة تخضع لإشراف مديرية تموين الشرقية.

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إجراءات حاسمة لضبط سوق السكر

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على الأزمة وخفض أسعار السكر بالأسواق، بعد وعود الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالسيطرة على الأسعار خلال أيام.

 

وتعاقدت هيئة السلع التموينية على  100 ألف طن سكر أبيض مستورد، مؤخرًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

 

وأكد  وزير التموين ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر لتلبية احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار.

 

وقال وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، مشيرا  إلى أن بداية موسم حصاد محصول القصب والبنجر في شهري يناير ‏وفبراير المقبل.

 

وأشار إلى أنه مع بداية إنتاج موسم البنجر في فبراير المقبل سيسهم أيضا في زيادة إنتاجية السكر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وانتهاء الأزمة.

 

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم إعادة توزيع السكر خلال الأيام المقبلة، بحيث ينتشر في كافة المحافظات ومن ثم سنلاحظ تراجع الأسعار.

 

3 كيلو سكر لكل مواطن 

كما شددت وزارة  التموين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة «التجميع» بالتنسيق مع السلاسل التجارية، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع، بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد.

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البورصة السلعية بورصة السلع بيع مديرية التموين

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