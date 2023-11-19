تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان منتجات صناعية مجهولة المصدر بالعاشر

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسبة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين..

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حملة رقابة تموينية بالعاشر من رمضان

وتنفيذًا للتوجيهات شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة برئاسة الأستاذ مصطفي عبدالقادر مدير الإدارة وأسفرت الحملة الرقابية عن تحرير محاضر للمخالفين حيث تم تحرير المحضر رقم ٥٨٤٧ جنح لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته ٦٠ شيكارة بولى بروبلين حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي كمية ٣ أطنان. وكذا تم تحرير المحضر رقم ٤٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته ٢ طن منتجات صناعية مجهولة المصدر.

محاضر ضد أصحاب محلات الأسماك

تحرير محضر رقم ٥٨٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب محلات الأسماك لعدم وجود شهادة صحية والمحضر رقم ٥٨٤٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب محلات الأسماك لعدم وجود شهادة صحية.كما تم ايضا تحرير المحضر رقم ٥٨٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة.

محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

تحرير محضر رقم ٥٨٥١ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وكذلك المحضر رقم ٥٨٥٢ لسنة ٢٠٢٣ لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير المحضر رقم ١٢٦١٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعاروالمحضر رقم ١٢٦١٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب انشطة تجارية لعدم ممارسة نشاط لتاجر تمويني. محضر رقم ١٢٦١٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادة صحية.

حملة برئاسة هانى جاد الله رئيس الرقابة

و، قامت فى وقت سابق حملة تموينية برئاسة الأستاذ عبد الباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وهاني جاد الله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة حملة من إدارة تموين الزقازيق برئاسة ا.عبدالله إسماعيل مدير الإدارة وا.أحمد محمد مرسى رئيس الرقابة التموينية بالادارة بالتفتيش على المحال التجارية وتمكنت الحملة من تحرير محاضر للمخالفين حيث تحرر المحضر رقم ١٥٦٥٧ لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد متعهد سيارة نقل سلع تموينية لقيامه بتجميع والاستيلاء على حصة تموينية قدرها 3517 كيلو جرام سكر تمويني معبأ بسيارته وتم تسليم المضبوطات إلى الشركة العامة لتجارة الجملة.وكذلك المحضر رقم١١٣٢٢ لعام 2023 جنح أول الزقازيق ضد صاحب مشروع جمعيتي لغلقه المحل وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد

تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم

كما قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية حيث توجهت الحملة إلى مركز أولاد صقر وذلك بناءً على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي التمويني لإعادة نخلة وتعبئته في شكائر بيضاء بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع بناحية أولاد صقر وبالتفتيش داخل ماكينة طحن الغلال بناحية قرية منشية ناصر اولاد صقر تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 شيكارة بإجمالي 1500 كيلو دقيق وتم تحرير محضر برقم ١٣٧٠٧ جنح أولاد صقر وتم التحفظ عليها بسيارات الحملة وإيداعها بأحد المخابز البلدية على ذمة المحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.