الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

تموين الشرقية: ضبط 1500 كيلو دقيق بلدي بمركز أولاد صقر

ضبط دقيق بلدي، فيتو
ضبط دقيق بلدي، فيتو

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسبة  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين..

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تموين الشرقية: حملات تفتيشية مفاجئة على المستشفيات بالزقازيق

تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم 

وتنفيذا للتعليمات قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية حيث توجهت الحملة إلى مركز أولاد صقر وذلك بناءًا على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي التمويني لإعادة نخلة وتعبئته في شكائر بيضاء بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع بناحية أولاد صقر وبالتفتيش داخل ماكينة طحن الغلال بناحية قرية منشية ناصر اولاد صقر تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 شيكارة بإجمالي 1500 كيلو دقيق وتم تحرير محضر  برقم ١٣٧٠٧ جنح اولاد صقر وتم التحفظ عليها بسيارات الحملة وإيداعها بأحد المخابز البلدية على ذمة المحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إدارة تموين مركز ومدينة أبوكبير 

 وتمكنت إدارة تموين أبو كبير شرقية  برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة فى وقت سابق  من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من سماد اليوريا المدعم مقدارها (٥٠ )  شيكارة، زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلوجرام  بكمية مقدارها ٢ طن ونصف، وتم التحفظ على المضبوطات  وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية..

تموين الشرقية: حملات على الأنشطة التجارية بمدينة الصالحية الجديدة

ضبط طن سماد وألف لتر بنزين 80

وتنفيذًا للتوجيهات،فى وقت سابق  قامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين حيث حرر المحضر رقم  ٣٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد التجار لحيازة وتجميع عدد ٢٠ شيكارة أسمدة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بغرض الإتجار زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها  طن والمحضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة  ضد أحد أصحاب محطات الوقود لحيازة وتجميع كمية بنزين ٨٠ مقدارها ١٠٠٠ لتر بهدف الاتجار بها في السوق السوداء. كما قامت الحملة بتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.

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مديرية تموين الشرقية محمد سعد مدير عام الرقابة بتموين الشرقية الدكتور ممدوح غراب الرئيس عبدالفتاح السيس محافظ الشرقية رئيس الجمهورية

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