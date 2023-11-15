الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فتح باب الترشيحات لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2024

فتح باب الترشيحات
فتح باب الترشيحات لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام ٢٠٢٤، فيتو

جائزة نجيب محفوظ، أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة فتح باب الترشيحات لجائزة نجيب محفوظ للأدب لدورة عام ٢٠٢٤ ابتداءً من اليوم الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى يوم ١٥ يناير ٢٠٢٤.

 

القيمة المالية

 

جائزة نجيب محفوظ للأدب تتضمن جائزة مالية قدرها خمسة آلاف دولار أمريكي وترجمة ونشر وتوزيع الرواية الفائزة باللغة الإنجليزية حول العالم وذلك ضمن سلسلة مطبوعات "هوبو" للروايات الأدبية التابعة لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

Advertisements

 

والترشح للجائزة مفتوح للروايات المعاصرة، المكتوبة والمنشورة باللغة العربية في أي مكان في العالم، بتاريخ حقوق التأليف والنشر في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ والتي لم يتم ترجمتها ونشرها باللغة الإنجليزية.

 

وتُمنح جائزة نجيب محفوظ للأدب كل عامين في ذكرى ميلاد الأديب العالمي يوم ١١ ديسمبر وسيتم الإعلان عن الفائز عن دورة عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ وسيتم إعلان القائمة القصيرة يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤.

وسيتم اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم والتي تترأسها الأكاديمية والمترجمة الأدبية الحائزة على عدة جوائز، سارة عناني. عناني هي أستاذة في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة القاهرة وحازت على جائزة سيف غباش بانيبال لترجمة الأدب العربي عن ترجمتها لرواية «شغف» للروائية رشا عادلي (هوبو، ٢٠٢٠). كما قامت بترجمة "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" لأميمة الخميس (هوبو، ٢٠٢١) الرواية الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام ٢٠١٨ وثلاثية اليهود والمسلمين للراحل كمال رحيم.

 

وفاز ٢٧ روائي بجائزة نجيب محفوظ للأدب ومنهم ١٣ روائي مصري، ٣ روائيين فلسطينيين، ٣ روائيين جزائريين، روائيين لبنانيين، روائيين سوريين، وروائي واحد من كلٍ من المغرب، العراق، السودان، والمملكة العربية السعودية. فازت الروائية المصرية فاطمة قنديل بجائزة نجيب محفوظ للأدب في دورتها الأخيرة عام ٢٠٢٢ عن روايتها "أقفاص فارغة" (دار نشر الكتب خان، ٢٠٢٠) ومن المتوقع صدور الترجمة الإنجليزية في ٢٠٢٤.

وتعد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي أطلقت جائزة نجيب محفوظ للأدب الروائي عام ١٩٩٦، الناشر الرئيسي لأعمال نجيب محفوظ باللغة الإنجليزية لأكثر من ٣٠ عامًا والمالكة لحقوق نشر أكثر من ٦٠٠ طبعة باللغات الأجنبية الأخرى لأعمال الأديب التي تُرجمت إلى أكثر من ٤٠ لغة في جميع أنحاء العالم منذ فوزه بجائزة نوبل عام ١٩٨٨.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جائزة نجيب محفوظ الجامعة الامريكية الكاتب نجيب محفوظ الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

موعد فتح أبواب الترشح لجائزة جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024

الأكثر قراءة

بعد اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، تحذير قوي من روسيا للاحتلال الإسرائيلي

أحمد فتوح يقترب من الانتقال إلى الأهلي، اعرف التفاصيل

الأهلى، طلب جديد من معلول بخصوص تجديد عقده

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يكسر حاجز الـ 3000 جنيه

عمرو الليثي عضوًا بالمجلس الاستشاري لمركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية

شوبير يكشف كواليس فسخ التعاقد بين عمرو وردة وفاركو (فيديو)

شاب يطلق النار على 3 طلاب في المقطم

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

رصيد الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين خلال العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية