فتح باب الترشيحات لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2024

جائزة نجيب محفوظ، أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة فتح باب الترشيحات لجائزة نجيب محفوظ للأدب لدورة عام ٢٠٢٤ ابتداءً من اليوم الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى يوم ١٥ يناير ٢٠٢٤.

القيمة المالية

جائزة نجيب محفوظ للأدب تتضمن جائزة مالية قدرها خمسة آلاف دولار أمريكي وترجمة ونشر وتوزيع الرواية الفائزة باللغة الإنجليزية حول العالم وذلك ضمن سلسلة مطبوعات "هوبو" للروايات الأدبية التابعة لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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والترشح للجائزة مفتوح للروايات المعاصرة، المكتوبة والمنشورة باللغة العربية في أي مكان في العالم، بتاريخ حقوق التأليف والنشر في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ والتي لم يتم ترجمتها ونشرها باللغة الإنجليزية.

وتُمنح جائزة نجيب محفوظ للأدب كل عامين في ذكرى ميلاد الأديب العالمي يوم ١١ ديسمبر وسيتم الإعلان عن الفائز عن دورة عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ وسيتم إعلان القائمة القصيرة يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤.

وسيتم اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم والتي تترأسها الأكاديمية والمترجمة الأدبية الحائزة على عدة جوائز، سارة عناني. عناني هي أستاذة في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة القاهرة وحازت على جائزة سيف غباش بانيبال لترجمة الأدب العربي عن ترجمتها لرواية «شغف» للروائية رشا عادلي (هوبو، ٢٠٢٠). كما قامت بترجمة "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" لأميمة الخميس (هوبو، ٢٠٢١) الرواية الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام ٢٠١٨ وثلاثية اليهود والمسلمين للراحل كمال رحيم.

وفاز ٢٧ روائي بجائزة نجيب محفوظ للأدب ومنهم ١٣ روائي مصري، ٣ روائيين فلسطينيين، ٣ روائيين جزائريين، روائيين لبنانيين، روائيين سوريين، وروائي واحد من كلٍ من المغرب، العراق، السودان، والمملكة العربية السعودية. فازت الروائية المصرية فاطمة قنديل بجائزة نجيب محفوظ للأدب في دورتها الأخيرة عام ٢٠٢٢ عن روايتها "أقفاص فارغة" (دار نشر الكتب خان، ٢٠٢٠) ومن المتوقع صدور الترجمة الإنجليزية في ٢٠٢٤.

وتعد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي أطلقت جائزة نجيب محفوظ للأدب الروائي عام ١٩٩٦، الناشر الرئيسي لأعمال نجيب محفوظ باللغة الإنجليزية لأكثر من ٣٠ عامًا والمالكة لحقوق نشر أكثر من ٦٠٠ طبعة باللغات الأجنبية الأخرى لأعمال الأديب التي تُرجمت إلى أكثر من ٤٠ لغة في جميع أنحاء العالم منذ فوزه بجائزة نوبل عام ١٩٨٨.