صحيفة عبرية: 18 رهينة تايلاندية ما زالوا في غزة

أبلغت السلطات الإسرائيلية تايلاند أن هناك مواطنين تايلانديين اثنين إضافيين ما زالا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة وهو ما لم يكن معروفًا من قبل، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

رهائن تايلاند

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي عدد الرهائن التايلانديين المتبقين في غزة يصل إلى 18.

وذكرت أن وزارة الخارجية التايلاندية وجهت الشكر لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات على إعادة رعاياها إلى بلادهم.

وكانت الإحصاءات تشير إلى وجود 20 رهينة من تايلاند لدى حماس، أطلقت الحركة سراح 4 منهم وذلك "كبادرة حسن نية وخارج صفقة التبادل". قبل الكشف عن وجود اثنين آخرين من التايلانديين في القطاع.

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وكان اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة شهد الإفراج عن 39 فلسطينيًّا من سجون إسرائيل، بينما أفرجت حماس عن 17 رهينة لديها بينهم 4 من حملة الجنسيات الأجنبية، و17 إسرائيليًّا