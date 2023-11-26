صحيفة عبرية: 18 رهينة تايلاندية ما زالوا في غزة
أبلغت السلطات الإسرائيلية تايلاند أن هناك مواطنين تايلانديين اثنين إضافيين ما زالا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة وهو ما لم يكن معروفًا من قبل، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.
رهائن تايلاند
وأوضحت الصحيفة أن إجمالي عدد الرهائن التايلانديين المتبقين في غزة يصل إلى 18.
وذكرت أن وزارة الخارجية التايلاندية وجهت الشكر لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات على إعادة رعاياها إلى بلادهم.
وكانت الإحصاءات تشير إلى وجود 20 رهينة من تايلاند لدى حماس، أطلقت الحركة سراح 4 منهم وذلك "كبادرة حسن نية وخارج صفقة التبادل". قبل الكشف عن وجود اثنين آخرين من التايلانديين في القطاع.
وكان اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة شهد الإفراج عن 39 فلسطينيًّا من سجون إسرائيل، بينما أفرجت حماس عن 17 رهينة لديها بينهم 4 من حملة الجنسيات الأجنبية، و17 إسرائيليًّا
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.