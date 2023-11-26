المصرية اللبنانية تشارك في إغاثة أهل غزة بمساعدات قيمتها 1.6 مليون جنيه

أطلقت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، مبادرة بإسم الجمعية لإغاثة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة عبر تقديم مساعدات مالية وعينية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.

وصرح الدكتور نجاد شعراوى أمين صندوق الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأن قيمة التبرعات من الشركات المصرية واللبنانية في مصر بلغت 1.6 مليون جنيه، موضحًا أنه تم شراء عدد 5 آلاف كرتونة مواد غذائية وإيصالها لأهالي غزة من خلال صندوق تحيا مصر بما يعادل 5 حاويات.

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وأشار إلى أن الحملة تم توجيهها لجميع الأعضاء بالجانب اللبناني والمصري، بدعوة كل مصري ولبناني وعربي للمساهمة في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين تحت عنوان «مبادرة شارك معنا لإغاثة أهل غزة» والتي تمت بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لضمان سرعة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق عبر قنوات وطنية وعلنية في كل البنوك المصرية ووسائل الدفع الالكتروني لحساب رقم «037037».

الجمعية المصرية اللبنانية تستضيف رئيس مصلحة الضرائب الإثنين المقبل

وأعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تنظيم ندوة بعد غد الإثنين تحت عنوان: «منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي» بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

وأوضحت الجمعية، أن الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين اللبنانيين، بالتطورات الحالية داخل مصلحة الضرائب المصرية والمبادرات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على الممولين من الشركات المصرية والعربية في مصر.

وأضافت الجمعية: تناقش الندوة عددًا من المحاور أهمها توحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة.

كما تستعرض الندوة، إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.