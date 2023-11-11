لمنع حدوث فشل في التنفس، نصائح من الصحة لتجنب مضاعفات الإنفلونزا

الجهاز التنفسي لجسم الإنسان هو المدخل الرئيسي لدخول الهواء الى الجسم وأيضا عرضه للإصابة بالفيروسات التنفسية وعلى رأسها الإنفلونزا.

ووجه الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة نصائح للحماية من الإنفلونزا في موسم الشتاء

أنواع الإنفلونزا

وقال ان الانفلونزاعبارة عن فيروسات متعددة واكثرها شيوعا الأنفلونزا من النوع أ، ب وينقسم كل نوع منهما الى انواع متعددة موضحا أنه يتم تسمية الفيروس من خلال اسم البروتين المحيط بالفيروس

Advertisements

واوضح في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وجود أنواع متعددة من الانفلونزا أ منها انفلونزا الطيور والخنازير والإنفلونزا الموسمية والتى تكثر في مواسم معينة خاصة في الشتاء

نصائح للحماية من مضاعفات الإنفلونزا

واكد أهمية اتباع طرق الوقاية وسرعة التشخيص عند الإصابة وتلقي العلاج حتى لا تسبب الإصابة بالتهاب رئوي وفشل في وظائف التنفس وينتج عنها وفيات متعددة

الانفلونزا

وشدد على ضرورة اتباع اجراءات الاحترازية من خلال التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامة وتناول التطعيمات في بداية موسم الشتاء للحماية من الاصابة بالمضاعفات

تطعيم الإنفلونزا

وتنشر فيتو س وج عن كل ما يتعلق بتطعيم الإنفلونزا

١- هل يجب تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الإنفلونزا أم جرعتين؟

تطعيم الإنفلونزا يؤخذ جرعة واحدة سنويًا، ولكن هناك فئات يجب أن تحصل علي جرعتين وهم الأطفال اللذين عمرهم اقل من ٩ سنوات ولم يسبق لهم التطعيم بجرعتين من قبل في حياتهم حتى ولو جرعتين على موسمين او الأطفال أقل من تسع سنوات ولا تتذكر الأم هل تم تطعيمهم من قبل ام لا.

٢- متى تبدأ مناعة الجسم في الحماية من فيروس الأنفلونزا بعد تناول التطعيم ؟



المناعة الكاملة تتحقق بعد اسبوعين من التطعيم، وتستمر لستة اشهر، بعدها تبدأ تقل تدريجيًا،لذا يتم الحصول علي تطعيم الإنفلونزا مرة سنويا

٣- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا في الاصابة بالأنفلونزا؟



إطلاقا لأن التطعيم معطل أي يستحيل ان يسبب المرض، ويمكن تفسير الإصابة بنزلات البرد بعد تناول التطعيم من خلال عدة أسباب منها:

- ان متلقي التطعيم كان في بداية الإصابة بنزلة برد وظهرت الإصابة بعد التطعيم

- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد اسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في ذلك الوقت

٤- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا اى أعراض جانبية؟

يمكن ان يسبب تطعيم الإنفلونزا ارتفاع حرارة بسيط طفيفة او إحمرار حول مكان الحقنة.

٥- هل يمكن تغيير نوع تطعيم الإنفلونزا في الجرعة الثانية إذا لم يتوفر نفس النوع؟

يمكن التبديل بين الانواع.

٦- هل التطعيم مسموح بيه لمرضى التصلب المتعدد MS؟

يمكن لمرضي التصلب المتعدد الحصول على تطعيم الإنفلونزا

٧- هل مسموح بتطعيم الإنفلونزا لمرضى السرطان؟

يمكنهم تناول التطعيم.

٨- هل يجب تناول تطعيم الإنفلونزا في شهر آكتوبر فقط؟



يمكن في أي وقت تناول تطعيم الإنفلونزا قبل تاريخ إنتهاء الصلاحية المكتوبة على العبوة، وتعمل المناعة بعد اسبوعين من الحقن وتستمر سته اشهر على الاقل.

٩- هل يمكن للحامل تلقي تطعيم الإنفلونزا ؟

يوصي الأطباء به خاصة في الستة أشهر الأخيرة من الحمل.