الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

استمرار فيلم حسن الرداد في تصدر شباك التذاكر بـ 195 ألف جنيه

فيلم بلوموندو،فيتو
فيلم بلوموندو،فيتو

يستمر الفنان حسن الرداد في تحقيق إيردات جيدة  بفيلمه الجديد “بلوموندو” والذي انطلق عرضه في السينمات منذ أيام.

إيردات فيلم حسن الرداد 

وتصدر حسن الرداد إيردات شباك التذاكر  بـ 195 ألف جنيه في دور العرض السينمائي أمس السبت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرمو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

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يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم تحت تهديد السلاح، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنًّا، من أجل الحفاظ على أولاده وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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حسن الرداد الفنان حسن الرداد أفلام حسن الرداد أبطال فيلم بلوموندو

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