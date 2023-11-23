حسن الرداد يتصدر قائمة إيرادات السينما بفيلم بلوموندو
تستمر الأفلام المعروضة في دور السينما في تحقيق إيرادات متنوعة تتراوح بين المتوسطة والمنخفضة في شباك التذاكر، حيث تصدر فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد المركز الأول بينما تذيل فيلم سكر القائمة.
وبلغ إجمالي الإيرادات أمس الأربعاء 22 نوفمبر 2023، نحو465040 جنيهًا.
وجاءت إيرادات الأفلام في السينما كالتالي:
فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد: 207332 جنيها
فيلم فوي فوي فوي لـ محمد فراج: 79947 جنيها
فيلم وش في وش لـ أمينة خليل: 74599 جنيها
فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني: 62461 جنيها
فيلم الخميس اللي جاي لـ عمرو عبد الجليل: 29083 جنيها
فيلم حسن المصري لـ أحمد حاتم:3316 جنيها
فيلم بيت الروبي لـ كريم عبد العزيز: 3906 جنيهات
فيلم أولاد حريم كريم لـ مصطفى قمر: 2118 جنيها
فيلم البعبع لـ أمير كرارة: 1557 جنيها
فيلم سكر لـ ماجدة زكي: 721 جنيها
فيلم بلوموندو
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرومو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث عدد من الأحداث المتسارعة تقلب حياته رأسا على عقب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.