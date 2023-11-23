حسن الرداد يتصدر قائمة إيرادات السينما بفيلم بلوموندو

تستمر الأفلام المعروضة في دور السينما في تحقيق إيرادات متنوعة تتراوح بين المتوسطة والمنخفضة في شباك التذاكر، حيث تصدر فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد المركز الأول بينما تذيل فيلم سكر القائمة.

وبلغ إجمالي الإيرادات أمس الأربعاء 22 نوفمبر 2023، نحو465040 جنيهًا.

وجاءت إيرادات الأفلام في السينما كالتالي:

فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد: 207332 جنيها

فيلم فوي فوي فوي لـ محمد فراج: 79947 جنيها

فيلم وش في وش لـ أمينة خليل: 74599 جنيها

Advertisements

فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني: 62461 جنيها

فيلم الخميس اللي جاي لـ عمرو عبد الجليل: 29083 جنيها

فيلم حسن المصري لـ أحمد حاتم:3316 جنيها

فيلم بيت الروبي لـ كريم عبد العزيز: 3906 جنيهات

فيلم أولاد حريم كريم لـ مصطفى قمر: 2118 جنيها

فيلم البعبع لـ أمير كرارة: 1557 جنيها

فيلم سكر لـ ماجدة زكي: 721 جنيها

فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث ظهر في البرومو التشويقي للفيلم الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد وهو يستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث عدد من الأحداث المتسارعة تقلب حياته رأسا على عقب.