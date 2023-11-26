الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المعارضة قاطعت التصويت، إعادة انتخاب راجولينا رئيسًا لمدغشقر

رئيس مدغشقر أندري
رئيس مدغشقر أندري راجولينا أمام مركز للاقتراع، فيتو

أعلن في مدغشقر عن فوز الرئيس أندري راجولينا بولاية جديدة بعد تفوّقه في الدورة الأولى للانتخابات، وفق ما أعلنت الهيئة الانتخابية، أمس السبت، بعد عملية اقتراع قاطعتها المعارضة، وأكدت أنها لن تعترف بنتائجها.

وحصد راجولينا 58,95 بالمئة من الأصوات في الدورة الانتخابية التي أجريت في 16 نوفمبر، بحسب النتائج التي أصدرتها الهيئة، ما يعني إعادة انتخابه لمنصب الرئيس من دون الحاجة إلى دورة ثانية.

وقد ناهزت نسبة المشاركة 46 بالمئة، أي أدنى من الانتخابات السابقة عام 2018.

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الرئيس السابق مارك رافالومانانا

وكان راجولينا (49 عامًا) قد تولى الرئاسة للمرة الأولى عام 2009، بعد تمرد أطاح بالرئيس حينذاك مارك رافالومانانا، وظل في المنصب حتى عام 2014 قبل أن يُعاد انتخابه عام 2018.

وأعلن راجولينا بعد إعلان فوزه أن "شعب مدغشقر اختار طريق الاستمرارية والطمأنينة والاستقرار".

مقاطعة المعارضة

وقد ترشح راجولينا و12 منافسا له في الانتخابات، إلا أن 10 من مرشحي المعارضة انسحبوا من السباق ودعوا الناخبين البالغ عددهم 11 مليون شخص، إلى مقاطعة الدورة الأولى.

وأكدت المعارضة الجمعة الماضي، أنها لن تعترف بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأشار التجمع المعارض الذي يضم 11 مرشحًا في بيان: "لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات غير الشرعية المليئة بالمخالفات، ونرفض تحمّل أي مسئولية عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي التي يمكن أن تنشأ عن ذلك".

فيما انتقد المرشح الرئاسي المنسحب سيتيني راندرياناسولونيايكو، ما وصفه بـ"العيوب المثيرة للقلق" في العملية الانتخابية التي "تثير أسئلة مشروعة عاجلة حول صحة النتائج".

"اعتبار الانتخابات وكأنها لم تكن"

وطالب تجمع المعارضة الناخبين بـ "اعتبار الانتخابات وكأنها لم تكن".

لكن لم تحدد المعارضة بعد ما إذا كانت تعتزم الطعن رسميًا بالنتائج. كذلك، لم تدعُ أنصارها بعد للتظاهر.

ودعا التجمع المعارض أنصاره بشكل يومي تقريبًا قبل الانتخابات على تنظيم تظاهرات في أنتاناناريفو، لكن الأعداد القليلة التي لبت النداء فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وتواجه مدغشقر أزمات سياسية منذ تقارير صحافية في يونيو الماضي كشفت منح راجولينا الجنسية الفرنسية في العام 2014.. وبموجب القوانين النافذة، كان على راجولينا إسقاط جنسيته المحلية، وتاليًا فقدان أهليته لقيادة البلاد، وفق ما يؤكد المعارضون له.

وقد اتهم المعارضون راجولينا بقيادة "انقلاب انتخابي"، وتسخير أجهزة الدولة للفوز بولاية جديدة. ودعوا إلى تعليق العملية الانتخابية وتدخل دولي.

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