إسرائيل تطلق سراح 39 فلسطينيًا

صفقة تبادل الأسرى، بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووصلت الأسيرة المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، سراح عدد من الأسيرات من مدينة القدس في ظل تعتيم إعلامي مشدد على مظاهر عملية الإفراج عنهم، كما اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية منزل الأسيرة إسراء الجعابيص قبل لحظات من خروجها المرتقب.

Advertisements

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام فلسطينية في الضفة الغربية، سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدة بيتونيا.

صفقة تبادل الأسرى

وبموجب المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي عقدتها إسرائيل وحركة "حماس"، سيتم إطلاق سراح 6 نساء و33 طفلا من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووصل ١٣ إسرائيليًّا و٤ من تايلاند، أمس السبت، إلى معبر رفح المصري تمهيدًا لتسليهم إلى تل أبيب.

جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى المحررين

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أمس السبت، أنه ملتزم بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق الموقع مع حماس.



وأكد جيش الاحتلال في بيانه، أنه يتم فحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية، مشيرًا إلى انه قام بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الجهود المصرية في إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتي كانت متعطلة.



دور مصري كبير لإنقاذ اتفاق تبادل الأسرى



وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال.



وبعد خروج المتحدث باسم جيش الاحتلال والتحذير من بدء العدوان على غزة مجددًا وإعلان المقاومة الفلسطينية تأخير صفقة تحرير الأسرى، تدخلت مصر، الراعي الأول لهذه الصفقة، على الفور على خط الأزمة ونجحت في إنهائها.



وبحسب تقارير إعلامية أمس السبت، فإن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، تتضمن 13 إسرائيليًّا ستفرج عنهم حماس هم 5 سيدات و8 أطفال مقابل 39 فلسطينيًّا.

إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين



وفي السياق ذاته، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان صادر عنها أمس السبت، أنها حصلت على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.



وعلى الجانب الآخر، كشفت حركة حماس، في بيان صادر عنها أمس السبت، عن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين لديها.