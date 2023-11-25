أهمها تراكم الجير، أسباب ومضاعفات التهاب اللثة

التهاب اللثة هو التهاب مؤلم، يحدث عادة نتيجة لتراكم البلاك على الأسنان وغالبًا ما يمكن علاجه من خلال تحسين نظافة الفم.

التهاب اللثة، فيتو

ويعد التهاب اللثة حالة شائعة تؤثر على معظم البالغين في مرحلة ما من حياتهم، وهو شكل من أشكال أمراض اللثة الذي يسبب عادةً أعراضًا خفيفة ومع ذلك، يمكن أن يتطور إلى حالة أكثر خطورة إذا لم يعالج الشخص السبب الجذري له.

التهاب اللثة هو نوع غير خطير من أمراض اللثة، وقد يشير الناس عمومًا إلى هذا على أنه مرض اللثة، والتهاب اللثة هو شكل مبكر من أمراض اللثة وعادة ما ينتج عنه أعراض خفيفة.

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هناك نوعان رئيسيان من التهاب اللثة، يحدث التهاب اللثة الناجم عن اللويحة السنية عندما يؤدي تراكم البلاك إلى تهيج لثة الشخص، مما يؤدي إلى الالتهاب وتغير اللون والألم.

في المقابل، يمكن أن تنتج آفات اللثة غير الناتجة عن البلاك عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، ردود الفعل التحسسية والأمراض وردود الفعل تجاه الأجسام الغريبة، مثل جزيئات معجون الوقاية، قد تسبب أيضًا هذا النوع من التهاب اللثة.

يمكن أن يتطور كلا النوعين من التهاب اللثة إلى التهاب لثة اكثر خطورة إذا لم يعالجهما الشخص بشكل مناسب، والذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات، مثل فقدان الأسنان.

أسباب التهاب اللثة

السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب اللثة هو تراكم البلاك البكتيري بين الأسنان وحولها، والبلاك هو غشاء حيوي يتراكم بشكل طبيعي على الأسنان ويحدث ذلك عندما تلتصق البكتيريا بالسطح الأملس للأسنان.

ويمكن أن تتصلب هذه اللوحة وتتحول إلى جير بالقرب من اللثة عند قاعدة الأسنان، هذا له لون أصفر-أبيض، ويمكن فقط لأخصائيي طب الأسنان إزالة الجير.

تراكم البلاك والجير يمكن أن يؤدي إلى استجابات مناعية تؤدي إلى تدمير اللثة أو أنسجة اللثة وفي نهاية المطاف، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من المضاعفات، بما في ذلك فقدان الأسنان وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

أسباب وعوامل خطر أخرى لالتهاب اللثة

يمكن للعديد من الحالات الأساسية والعوامل الخارجية أن تزيد من تكوين البلاك أو خطر إصابة الشخص بالتهاب اللثة.

التغيرات في الهرمونات: قد يحدث هذا أثناء فترة البلوغ، وانقطاع الطمث، والدورة الشهرية، والحمل، قود تصبح اللثة أكثر حساسية، مما يزيد من خطر الالتهاب.

بعض الأمراض: يرتبط السرطان والسكري وفيروس نقص المناعة البشرية بزيادة خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

الأدوية: يمكن أن تؤثر الأدوية التي تقلل من إنتاج اللعاب على صحة الفم لدى الشخص ويمكن أن يسبب ديلانتين وهو دواء للصرع، وأدوية الذبحة الصدرية أيضًا نموًا غير طبيعي لأنسجة اللثة، مما يزيد من خطر الالتهاب.

نقص الفيتامينات: يرتبط نقص فيتامين ارتباطًا قويًا بالتهاب اللثة، كما هو الحال مع نقص فيتامين D وفيتامين B12.

التدخين: يصاب المدخنون المنتظمون بالتهاب اللثة أكثر من غير المدخنين.

العمر: يزداد خطر الإصابة بالتهاب اللثة مع تقدم العمر.

التاريخ العائلي: أولئك الذين أصيب أحد والديهم بالتهاب اللثة يكونون أكثر عرضة للإصابة به أيضًا.

أعراض التهاب اللثة

شمل علامات وأعراض التهاب اللثة ما يلي:

التهاب اللثة وتغير لونها

اللثة الرقيقة التي قد تكون مؤلمة عند اللمس

نزيف من اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط

رائحة الفم الكريهة، أو رائحة الفم الكريهة

انحسار اللثة

ومع ذلك، في الحالات الخفيفة من التهاب اللثة، قد لا يكون هناك أي إزعاج أو أعراض ملحوظة.

علاج التهاب اللثة

إذا تم التشخيص مبكرًا وكان العلاج سريعًا ومناسبًا، فقد يتمكن الشخص من علاج التهاب اللثة في المنزل من خلال نظافة الفم الجيدة.

ومع ذلك، إذا لم يتم حل الأعراض أو إذا أثرت الحالة على نوعية حياة الشخص، فقد يرغب في طلب المساعدة المتخصصة.

يتضمن العلاج غالبًا رعاية طبيب الأسنان وإجراءات المتابعة التي يقوم بها المريض في المنزل.

رعاية الأسنان لدي الطبيب

قد يقوم أخصائي طب الأسنان في البداية بإجراء القياس، هذا حتى يتمكنوا من إزالة البلاك الزائد والجير.

ومجرد تنظيف أسنان الشخص، سيشرح لك طبيب الأسنان أهمية نظافة الفم وكيفية تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بشكل فعال.

إصلاح أي أسنان تالفة يساهم أيضًا في نظافة الفم، فقد تؤدي بعض مشاكل الأسنان، مثل الأسنان الملتوية أو التيجان أو الجسور غير الملائمة، إلى زيادة صعوبة إزالة البلاك والجير بشكل صحيح، والذي يمكن ان يتسبب في تهيج اللثة.

وقاية من التهاب اللثة

قد يتمكن الشخص من وقاية نفسه من التهاب اللثة في المنزل من خلال المحافظة على نظافة الفم بشكل منتظم، هذا يتضمن:

تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا

تنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا

شطف الفم بانتظام بغسول الفم المطهر.

التهاب اللثة، فيتو

مضاعفات التهاب اللثة

علاج التهاب اللثة واتباع تعليمات أخصائي صحة الأسنان يمكن أن يمنع المضاعفات عادةً.

ومع ذلك، يمكن أن ينتشر مرض اللثة ويؤثر على الأنسجة والأسنان والعظام إذا لم يعالجه الشخص.

وتتضمن المضاعفات ما يلي:

خراج أو عدوى في اللثة أو عظم الفك

التهاب اللثة — وهي حالة أكثر خطورة يمكن أن تؤدي إلى فقدان العظام والأسنان

التهاب اللثة المتكرر

خندق الفم، حيث تؤدي العدوى البكتيرية إلى تقرحات اللثة

وفي النهاية فقدان الاسنان

