بالهتافات والتكبيرات، مظاهر الاحتفال باستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين (فيديو)

صفقة تبادل الأسرى، نشرت مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقاطع فيديو مؤثرة توثق استقبال أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الأسيرة المحررة نورهان عواد لبلدة قلنديا شمال القدس وعناقها لأحد أفراد عائلتها.

الوكالة الفلسطينية: وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

إلى القدس#غزة#العربية pic.twitter.com/IubFMfHV5v Advertisements November 25, 2023

وبيَّن مقطع فيديو آخر استقبال الأسيرة المُحرّرة نورهان عواد في مخيّم قلنديا شمالي القدس، من الأهالي وسط الهتافات والتكبيرات ورفع أعلام قلسطين.

#فيديو | جانب من إستقبال الأسيرة المحررة نورهان عواد في مخيم قلنديا شمال القدس pic.twitter.com/eD34Mj895y — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) November 25, 2023

ووثق مقطع فيديو جماهير حاشدة تهتف للأقصى و"حماس" خلال استقبال "الأسرى الأشبال" في مدينة البيرة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة الإفراج عن الأسير الفتى عمر الشويكي من بلدة سلوان بالقدس، ومعانقته لمستقبليه، وسط فرح كبير ومشهد مؤثر.

وأطلقت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووصلت الأسيرة المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس.

جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى المحررين

ووصل ١٣ إسرائيليًّا و٤ من تايلاند، أمس السبت، إلى معبر رفح المصري تمهيدًا لتسليهم إلى تل أبيب.

جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى المحررين



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أمس السبت، أنه ملتزم بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق الموقع مع حماس.



وأكد جيش الاحتلال في بيانه، أنه يتم فحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية، مشيرًا إلى انه قام بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الجهود المصرية في إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتي كانت متعطلة.



دور مصري كبير لإنقاذ اتفاق تبادل الأسرى

وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال.



وبعد خروج المتحدث باسم جيش الاحتلال والتحذير من بدء العدوان على غزة مجددًا وإعلان المقاومة الفلسطينية تأخير صفقة تحرير الأسرى، تدخلت مصر، الراعي الأول لهذه الصفقة، على الفور على خط الأزمة ونجحت في إنهائها.



وبحسب تقارير إعلامية أمس السبت، فإن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، تتضمن 13 إسرائيليًّا ستفرج عنهم حماس هم 5 سيدات و8 أطفال مقابل 39 فلسطينيًّا.