مشاهد مؤثرة من استقبال الأسرى الفلسطينيين عقب خروجهم من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

الأسرى الفلسطينيون، عرضت "القاهرة الإخبارية" منذ قليل مشاهد مؤثرة ترصد استقبال حافلة الأسرى الفلسطينيين بعد خروجها من سجن عوفر الإسرائيلي.

دموع أهالي الأسرى الفلسطينيين

وسيطرت دموع الفرح على أهالي الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم من سجن عوفر الإسرائيلي.

أم فلسطينية تعانق نجلها الأسير بعد إطلاق سراحه

وظهرت أم أسير فلسطيني وهي تعانقه بحرارة بعد الإفراج عنه من سجن عوفر.

استلام الأسرى الفلسطينيين



وأكدت القناة: انتهاء استلام الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر من قبل الصليب الأحمر.

صفقة تبادل الأسرى، بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووصلت الأسيرة المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس.

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وأطلقت القوات الإسرائيلية، سراح عدد من الأسيرات من مدينة القدس في ظل تعتيم إعلامي مشدد على مظاهر عملية الإفراج عنهم، كما اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية منزل الأسيرة إسراء الجعابيص قبل لحظات من خروجها المرتقب.

الجهود المصرية



وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، قوله: بذلنا مجهودًا كبيرًا مع الأشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين.

تجاوز عقبات عملية تبادل المحتجزين





وأكد المصدر رفيع المستوى، تجاوز العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة.

وأفادت "القاهرة الإخبارية" بأن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات دون طيار في جنوب قطاع غزة.





وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال، قبل أن تتدخل مصر وتضع نهاية للأزمة.

الفحوصات الطبية للمحتجزين الإسرائيليين



وأجرت الأطقم الطبية المصرية الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين والتايلانديين عقب وصولهم لمعبر رفح من الجانب المصري؛ تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.



المحتجزات الإسرائيليات

وعرضت "القاهرة الإخبارية" صورا خاصة لوصول المحتجزات الإسرائيليات، وبرفقتهن عدد من الأطفال.





نقل المحتجزات الإسرائيليات





وتم نقل المحتجزات الإسرائيليات عبر معبر رفح لتسليمهن للجانب الإسرائيلي.