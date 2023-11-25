الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصدر رفيع المستوى: تجاوزنا العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة

المحتجزين لدي حماس،
المحتجزين لدي حماس، فيتو

صفقة المحتجزين والأسرى، نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله: بذلنا مجهودًا كبيرًا مع الأشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين.

 

تجاوز عقبات عملية تبادل المحتجزين

وأكد المصدر رفيع المستوى، تجاوز العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات دون طيار في جنوب قطاع غزة
 

نقل شاحنات مساعدات لشمال غزة

وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال، قبل أن تتدخل مصر وتضع نهاية للأزمة.

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وبعد خروج المتحدث باسم جيش الاحتلال والتحذير من بدء العدوان على غزة مجددًا وإعلان المقاومة الفلسطينية تأخير صفقة تحرير الأسرى، تدخلت مصر، الراعي الأول  لهذه الصفقة، على الفور على خط الأزمة ونجحت في إنهائها.


وبحسب تقارير إعلامية اليوم السبت، فإن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، تتضمن 13 إسرائيليًّا ستفرج عنهم حماس هم 5 سيدات و8 أطفال مقابل 39 فلسطينيًّا.

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مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بالتلاعب في قائمة الأسرى المفرج عنهم

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جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى الإسرائيليين الذين أطلقت سراحهم حماس

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