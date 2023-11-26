الأسرى الفلسطينيون، عرضت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، لقطات حية ترصد مشاهد لاستقبال حافلة الأسرى بعد خروجها من سجن عوفر غرب رام الله.

استلام الأسرى الفلسطينيين

وأكدت: انتهاء استلام الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر من قبل الصليب الأحمر.

الأسيرة المحررة نورهان عواد

وعرضت، لحظة وصول الأسيرة المحررة نورهان عواد لقلنديا شمال القدس المحتلة.

الجهود المصرية

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، قوله: بذلنا مجهودًا كبيرًا مع الأشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين.

تجاوز عقبات عملية تبادل المحتجزين



وأكد المصدر، تجاوز العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة.

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وأفادت "القاهرة الإخبارية" بأن مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات دون طيار في جنوب قطاع غزة.



وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال، قبل أن تتدخل مصر وتضع نهاية للأزمة.

الفحوصات الطبية للمحتجزين الإسرائيليين

وأجرت الأطقم الطبية المصرية الفحوصات اللازمة للمحتجزين الإسرائيليين والتايلانديين عقب وصولهم لمعبر رفح من الجانب المصري؛ تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي.



المحتجزات الإسرائيليات



وعرضت "القاهرة الإخبارية" صورا خاصة لوصول المحتجزات الإسرائيليات، وبرفقتهن عدد من الأطفال.





نقل المحتجزات الإسرائيليات



وتم نقل المحتجزات الإسرائيليات عبر معبر رفح لتسليمهن للجانب الإسرائيلي.