السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

السجون الإسرائيلية تبدأ في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

سجون الاحتلال الإسرائيلي،
سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

صفقة  تبادل الأسرى، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان صادر عنها  اليوم السبت، أنها حصلت على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إطلاق سراح  الدفعة الثانية من  الأسرى الإسرائيليين لديها.

 

الدفعة الثانية من صفقة تحرير الأسرى

وأضافت حركة حماس في بيانها أنها استجابت للجهود المصرية والقطرية لاستكمال اتفاق الهدنة، وذلك بعد تعطلها بسبب انتهاكات  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

Advertisements

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية، إنه سيتم الإفراج عن 13 إسرائيليًّا مقابل 39 فلسطينيًّا و7 أجانب خارج الاتفاق.

وفي السياق ذاته أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، ببدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين لدى حماس وهم 13 إسرائيليًّا و7 من رعايا دول أخرى.

 

متابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ونجحت الجهود المصرية منذ قليل، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

 

وأفادت القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصدر مصري، أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.


وقال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

ومن جانبه أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته.

 

الإفراج عن الدكتور محمد أبو سليمة

ودعا “حمدان”: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء.

وطالب القيادي بحركة حماس، دول العالم بتكثيف كل أشكال الدعم والمساعدة وإدخال المستشفيات الميدانية إلى غزة، قائلًا: ندعو أمتنا العربية والإسلامية لإطلاق جسور جوية إغاثية متواصلة خاصة في المجال الطبي والوقود والغاز.

txt

حماس تعلن إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

txt

القاهرة الإخبارية: الوساطة المصرية تقترب من تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صفقة تبادل الأسرى مصلحة السجون حماس الاسري الإسرائيليين الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

مواد متعلقة

حماس تعلن إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

القاهرة الإخبارية: الوساطة المصرية تقترب من تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون بتمديد الهدنة في غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

زيادة جديدة في أسعار مكرونة حواء وآدم

دوري أبطال أفريقيا، كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ميدياما (صور)

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

تامر حسني من عزاء شقيق شريف رمزي إلى فرح نجل محمد ثروت

مصر تنقذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل من الانهيار.. كواليس تدخل القاهرة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دوري أبطال أفريقيا، جماهير الأهلي تدعم العامري فاروق (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية