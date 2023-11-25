مسؤول فلسطيني: مصر تسعى لحل أزمة تأخير إطلاق سراح دفعة الرهائن الثانية

قال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

مشكلة تأخير إطلاق الرهائن

وكانت حركة حماس أعلنت مساء اليوم تأخير عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن المحتجزين لديها منذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي، متهمة إسرائيل "بعدم الالتزام ببنود" اتفاق الهدنة الذي يشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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وبعد وقت قصير من إعلان مصدر في حركة حماس بدء عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، "تقرَّر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

وأكد مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أن الدفعة الثانية من الرهائن لم تسلِّم حتى الآن للصليب الأحمر.

وفي اليوم الثاني من الهدنة التي جاءت بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة، يفترض أن تطلق إسرائيل سراح 42 معتقلًا فلسطينيًّا من سجونها، وفق ما ذكرت سلطات السجون الإسرائيلية، مقابل 14 رهينة لدى حماس، وفق مسؤول في الحكومة الإسرائيلية.

وكان اليوم الأول أمس الجمعة شهد إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، بالإضافة إلى عشرة تايلانديين وفيليبينيين أفرجت عنهم الحركة الفلسطينية من خارج الاتفاق المبرم بوساطة قطرية.

وأطلقت إسرائيل 39 معتقلًا فلسطينيًّا من النساء والأطفال.

واقتادت حماس وفصائل فلسطينيَّة أخرى معها يوم تنفيذ الهجوم غير المسبوق على إسرائيل قرابة 240 رهينة من مناطق محاذية لقطاع غزة.

وتبدو الهدنة صامدة في يومها الثاني. إذ أوقف الجيش الإسرائيلي قصفه على غزة وعملياته العسكرية داخل القطاع. كما أوقفت حماس إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

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