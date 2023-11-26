لمواجهة ارتفاع أسعار السكر بالأسواق، شعبة المواد الغذائية تقدم هذا المقترح

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، شهدت أسعار السكر ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، خلال الفترة الحالية ليصل إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق، إضافة إلى سعر كيلو السكر المحدد في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع بـ 27 جنيهًا.

أسعار السكر في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فيتو

التموين توضح أسباب ارتفاع سعر كيلو السكر في الأسواق

وأرجع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أسباب ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، إلى قيام التجار بتخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان المقبل، مما أدى إلى نقص الكميات في الأسواق، وأن الدولة ستعمل على توفير الكميات المطلوبة وطرحها في السوق، مع إحكام السيطرة وتشديد المراقبة على تداول السكر.

كم يصل سعر السكر في أسواق المحافظات؟

فهل هناك حلول أخرى تستطيع بها الدولة مواجهة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، وضمان بيع السكر للمواطنين وعدم تخزينه، وهل ارتفع سعر السكر في المحافظات؟

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، فيتو

أسعار السكر وصلت إلى أرقام خيالية في الأسواق والمحال التجارية

يقول السيد برعي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السكر وصلت إلى أرقام خيالية في الأسواق والمحال التجارية بالمحافظات وخاصة القاهرة، إذ وصل لأسعار لم نسمع عنها من قبل في أشد الأزمات ضراوة، إذ يتفاوت سعر السكر في الأسواق ومن منطقة إلى أخرى.

مقترح لضبط أسعار السكر ومواجهة السوق السوداء

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية لـ «فيتو» إلى أن لديه مقترح لضبط أسعار السكر ومواجهة السوق السوداء، وهو بضم البقاليين التموينين للمبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وهذا يعد سهلًا وحلًا ليس له بديل مع نجاح منظومة متابعة المنتج التي انتهجتها وزارة التموين في 22 محافظة حتى الآن.

تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية نجحت في إحكام السيطرة على مراحل تداول المنتجات

وأوضح «برعي» أن تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية نجحت في إحكام السيطرة على مراحل تداول المنتجات، حيث تحولنا من منظومة التموين الورقية إلى عصر التحول الرقمي، الذي بفضله أصبحت جميع السلع التموينية تحت السيطرة، وعبر شاشات الحواسب الآلية أصبح لدى القيادات والمسئولين معرفة الكميات التي تم بيعها أو مخزون كل بقال تمويني من السلع.

سعر كيلو السكر في الأسواق، فيتو

لماذا لم تضم الدولة البقالين التموينيين البالغ عددهم 40 ألف لمبادرة خفض الأسعار ؟

وتساءل عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، عن أسباب عدم ضم البقالين التموينيين للمبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، التي قامت الدولة خلالها بتحديد سعر السكر بـ 27 جنيهًا، ولماذا بحثت الدولة عن منافذ للبيع ويوجد لديها البقالين التموينيين المتواجدون في كل مكان، إذ نصل لعدد 40 ألف منفذ تمويني في جميع المراكز والنجوع والقرى والأحياء.

الدولة لن تستطيع إنهاء السوق السوداء مع تسليم سكر المبادرة للتجار في القطاع الخاص

وقال السيد برعي: إننا سمعنا في الإعلام عن توزيع 275 ألف طن سكر وتسليمه للتجار في القطاع الخاص، الذي معه لو قامت الدولة بتسليم سكر المبادرة للتجار في القطاع الخاص فإن الدولة لن تستطيع إنهاء السوق السوداء ومواجهتها، لأنها تعطي السكر لمنظومة لا تتحكم فيها، مقارنة بمنظومة التموين التي أحكمت السيطرة عليها مع تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية.

تسليم سكر المبادرة للبقالين التموينيين يضمن وصوله لمستحقيه

وأضاف لو قامت الدولة بتنفيذ هذا المقترح فإنها لن تقوم إلا بتوزيع 65 ألف طن سكر للبقالين التموينيين فقط، زيادة على الحصة التموينية المقررة، بحيث يتم صرفه للمواطنين الراغبين في شراء سكر المبادرة الذي يصل سعره 27 جنيهًا، إضافة إلى حصتها من السكر التمويني الذي يباع بسعر 12.60 جنيه، فإن بذلك تضمن الدولة وصول السكر لمستحقيه، حيث أقرت الدولة بأن المواطنين المدرجين في البطاقات التموينية هم مستحقي الدعم، وعليه فإن دعم السكر أولى أن يصل لهم بطريقة سهلة.

السلع التموينية، فيتو

تسليم سكر المبادرة الحكومية للبقالين التموينيين يحقق معادلتين هامتين للدولة والمواطن

وأشار إلى أنه لو تمت الموافقة على ضم البقاليين التموينين إلى المبادرة الحكومية بإضافة السلع على المنظومة التموينية سيحقق معادلتين هامتين، هما توصيل الدعم لمستحقيه برفع العبء عن كاهلهم، بتوفير السلعة لهم بطريقة ميسرة، والثانية السيطرة على تداول السكر في الأسواق، الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على السوق السوداء.

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مميزات ضم سكر المبادرة الحكومية إلى المنظومة التموينية

وأضاف السيد برعي أن ضم سكر المبادرة الحكومية إلى المنظومة التموينية، هو الحل الوحيد لضمان وصوله لمستحقيه بسعره، إضافة إلى التحكم في الكميات المطروحة في الأسواق، وسهولة تتبع السكر ورصد بيعه وتخزينه بسهولة، فالمنظومة التموينية الحالية مع تطبيق التحول الرقمي يوجد بها رقابة صارمة من المديرين ومباحث التموين، وهناك متابعة صارمة من جميع القيادات، ويستطيع القيادات في الدولة وهم في مكاتبهم من خلال منظومة متابعة السلع تحديد الكميات التي لم تباع من السكر ومخزون كل تاجر تمويني، وكم مواطن حصل على حصته من السكر التمويني أو المدعم في كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

تطبيق مقترح ضم البقاليين التموينين إلى المبادرة الحكومية ليس صعب التطبيق

وأوضح أن تطبيق هذا المقترح ليس صعبًا، لأن التكنولوجيا الحديثة سهلت الأمور، وكل ما على الدولة هو تحديث النظام التي تعمل به ماكينات صرف السلع بإضافة المنتجات الجديدة، وكما يتم توزيع السلع التموينية على البقاليين بنفس الطريقة سيتم تسليمهم السكر وسلع المبادرة، وعليه يمكن تنفيذ هذا المقترح في أقل من أسبوع، الأمر الذي سيعود على بالنفع الكبير (من وجهة نظري) المتواضعة على المواطن المصري والدولة.