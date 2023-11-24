ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بالقاهرة
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع لتعبئة السكر - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وقيامه بتعبئته في عبوات ناقصة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المصنع على (2,200 طن سكر - 2 ماكينة "تعبئة - لحام" - ميزان - كمية من عبوات السكر الفارغة المعدة للتعبئة).
وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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