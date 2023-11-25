هل تساهم الحلول المطروحة لإدارة غزة في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

على مدار الأسابيع الماضية وهناك حلول تسوق بشدة لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة بين حماس والكيان الصهيوني، لكن أصوات فلسطينية تحفظت على طرح هذه الدعوات التي تنطلق من إقصاء حماس عن السلطة في قطاع غزة، خاصة أنها لاتنطلق من حل الأزمات التاريخية للقضية الفلسطينية.

الولايات المتحدة خلف حلول إدارة غزة بعد حركة حماس

يرى فتحي كليب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية خلف التسويق لإنشاء نظام امني جديد في قطاع غزه بعد إنتهاء الحرب الجارية بين الاحتلال وحركة حماس.

Advertisements

واوضح كليب أن كل المشاريع التي تسوق الآن تتجاوز أصحاب الشأن المعنيين بالامر وهم الشعب الفلسطيني، في تكرار لاخطاء سابقة ارتكبها المجتمع الدولي منذ عقود وساهمت في التأسيس لصراع ما زال متواصلا حتى الآن.

ولفت السياسي الفلسطيني إلى تجاهل الاسرة الدولية سابقا الشعب الفلسطيني ورغبته بالاستقلال، وتواطأ بعضها من الدول الاستعمارية مع الحركة الصهيونية منذ ما قبل وعد بلفور وحتى صدور القرار 181 الذي صدر عن الامم المتحدة عام 1947 دون الوقوف على رأي اصحاب الارض وأهلها، أسفر عن إصدار قرارات تتعاكس مع إرادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف: مع الوقت استفادت إسرائيل من عامل الوقت وفرضت شروطها في الميدان، وجعلت من التسوية السياسية تكريس للسيطرة على الأرض.

واختتم: أي مشروع سياسي لا يراعي الاسباب الحقيقية للصراع، ولا يستجيب لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين بالعودة من الطبيعي أن يكون مرفوضا من كل قوى الشعب الفلسطيني، وسببا اضافيا في إنتاج المزيد من التصعيد والتوترات.

بايدن يدعم حل الدولتين

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أهمية العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى الأمريكين في قطاع غزة.

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالبشكر إلى الرئيس السيسي على التوصل إلى الهدنة في قطاع غزة وإتمام صفقة الأسرى، وأكد بايدن خلال حديثه على أنه عمل مع الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنها تمت بعمل دبلوماسي شاق.