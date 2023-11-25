بينهم 55 طفلا، روسيا تجلي 105 مواطنين روس من غزة عبر ثاني رحلة خلال يومين

قالت وزارة الطوارئ الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن طائرة خاصة أعادت إلى موسكو 105 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة، وهي ثاني رحلة من نوعها خلال يومين.

وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تيليجرام، إن المجموعة، التي تضم 55 طفلا، عادت إلى الوطن على متن طائرة مستأجرة من طراز إليوشن-76.

وأعادت رحلة مماثلة وصلت في اليوم السابق 101 مواطن روسي.

وقال أحدث بيان للوزارة إن أكثر من 760 شخصا تم إجلاؤهم أعيدوا إلى روسيا، من بينهم أكثر من 360 طفلا.

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وأشاد الكرملين يوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، ووصفه بأنه "أول خبر سار منذ فترة طويلة" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال إن الهدنة الإنسانية هي السبيل الوحيد لتعزيز الجهود من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة.

وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إنه "لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا"، مؤكدا أن "مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية".

وأكد الرئيس الروسي أن النخب الأمريكية هي المستفيدة من زعزعة الاستقرار العالمي، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط، لذا تشوه سمعة من يريدون وقف سفك الدماء وحتى الأمم المتحدة تتعرض للاضطهاد.

وشدد بوتين على أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول.

وأضاف أن روسيا تناضل من أجل المستقبل ومبادئ النظام العالمي العادل.

وتابع: "أزمة الشرق الأوسط بدأت بهجوم ضد إسرائيليين لكنهم قاموا بانتقام جماعي ضد مدنيي غزة".