الأحد 26 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم.. تنبيه عاجل بشأن الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم.. ونقيب الأطباء يكشف أسباب تراجع نسبة الولادة الطبيعية

موانئ , فيتو
موانئ , فيتو

 

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

 

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

 

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الاحد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

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النقل تعتمد إجراءات جديدة لتعظيم سياحة اليخوت

أعلنت وزارة النقل اعتماد مخطط شامل لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت وتنميتها خلال الفترة القادمة مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي ويساهم فى زيادة الإيرادات العامة للنقل البحري. 

 

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن المعلمين الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف في المرحلة الأولى

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، تنبيها مهما وعاجلا لجميع المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالمرحلة الأولى.

 

السكك الحديدية تكشف خطوات حجز القطارات عبر منافذ فوري

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع  كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتي تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية. 

 

تحفيز المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، ننشر أبرز أنشطة وزارة الهجرة خلال أسبوع

نشرة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج حصاد نشاط الوزارة في أسبوع والذي تضمن عدد من الفاعليات والأنشطة وجاء أبرزها ما يلي:

 

تدشين أول بنك أسئلة إلكتروني للمرحلة الإعدادية في محافظة بورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن تم تدشين أول بنك أسئلة الكترونى على مستوى المحافظة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، ويضم البنك آلاف الأسئلة للمرحلة الإعدادية كتجربة أولى.

 

نقيب الأطباء يكشف أسباب تراجع نسبة الولادة الطبيعية

تعقد نقابة أطباء مصر ظهر الغد الأحد ٢٦ نوفمبر ورشة عمل بعنوان دور القابلات والأطباء في تعظيم الولادة الطبيعية، وتناقش الورشة العوامل التي أدت إلى تراجع نسبة الولادة الطبيعية حيث تعد مصر من أكثر الدول في العالم من حيث الولادة القيصرية التي تصل لأكثر من ٥٠%.

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آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على برينتفورد بهدف قاتل (فيديو)

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مصر تدخل سيارات الإسعاف لقطاع غزة بعد نجاح مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

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