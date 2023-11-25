تحفيز المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، ننشر أبرز أنشطة وزارة الهجرة خلال أسبوع

نشرة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج حصاد نشاط الوزارة في أسبوع والذي تضمن عدد من الفاعليات والأنشطة وجاء أبرزها ما يلي:

1- التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر. ووجهت سيادتها رسالة إلى أبناء الجالية بأن مصر بلد كبير ولها حضارة عريقة، وأن العالم كله الآن يعاني من مزيج من التحديات ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية، ما أدى إلى أزمات اقتصادية طاحنة، مشيرة إلى أن الوضع العالمي القائم يحتم علينا النزول بكل قوة للانتخاب في الاستحقاق الرئاسي القادم، لاختيار القيادة الواعية التي ستسهم في تشكيل مستقبل الوطن وجميع أبنائه.

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وزارة الهجرة،فيتو

حملة شارك بصوتك

2- خلال جولتها الخارجية إلى السعودية ضمن حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء موسعا في جدة مع نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالمملكة. وأعربت الوزيرة عن شكرها لأبناء مصر الغالية الحاضرين لبحث سبل دعم الاقتصاد الوطني، لنستكمل طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار مع إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإجراء الكثير من التعديلات التشريعية لجذب المستثمرين. وأضافت سيادتها أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، وموافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء "الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج"، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها، مؤكدة أنه قد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار ستكون ملكية خاصة لأبنائنا بالخارج، دون تدخل الحكومة في إدارتها.

3- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع حاشد لأكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرا تثقيفيا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وحرصت الوزيرة على أن تكون معهم في اللقاء رغم تزامنه مع اجتماع الجالية في الإمارات، ما أدى إلى ضم الاجتماعين معًا وهو ما تعهدت به السيدة الوزيرة خلال لقائهم بالسعودية، حيث أكدوا استعدادهم التام للعرس الانتخابي القادم، بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة.

وزارة الهجرة،فيتو

4- قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، التهنئة للطالب المصري "سيف الدين محمود محمد عبد الرحمن الشيخ"، المقيم بالسعودية، لتفوقه ونجاحه في الثانوية العامة بمدرسة "أحمد بن حنبل" في جدة بتقدير ممتاز معدل تراكمي ١٠٠%، وفوزه بمنحة دراسية لدراسة هندسة بترول وتعدين الغاز بدولة رومانيا.

وزارة الهجرة،فيتو

خطط الدولة المستقبلية

5- استقبل السفير أشرف الديب، قنصل عام مصر في دبي والإمارات الشمالية، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لدى وصولها إلى مدينة دبي في دولة الإمارات. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بلقاء القنصل العام، وتحدث الجانبان عن برنامج الزيارة الذي يتضمن لقاء مع أقطاب وأبناء الجالية المصرية للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية، وكذلك عقد لقاء مع كبار المستثمرين المصريين بالإمارات لاستعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي إتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال.

وزارة الهجرة،فيتو

6- التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، في لقاء موسع، أقيم في نادي جمهورية مصر العربية بدبي، ضمن جولة الوزيرة الخارجية لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار مبادرة "شارك بصوتك"، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر ودعوة المستمثرين المصريين بالخارج للاستفادة منها. وأكدت سيادتها حرصها الدائم على التواصل المستمر ولقاء كافة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم سواء عن طريق الفيديوكونفرانس أو لقاءات مباشرة، حيث إن التواصل مع جالياتنا بالخارج يمثل أولوية قصوى لوزارة الهجرة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة الهجرة،فيتو

7- خلال زيارتها إلى دبي بالإمارات، ثالث المحطات لجولتها للالتقاء بالجاليات المصرية ضمن حملة "شارك بصوتك"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاءً موسعًا مع مجموعة متميزة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين. وبدأت الوزيرة الاجتماع بحوار مفتوح حول أهمية المشاركة والتصويت في الاستحقاق الدستوري المهم المرتقب وهو الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن المصريين بالخارج أمام مهمة وطنية بجدارة لاختيار القيادة والتوجه المستقبلي للدولة، مطالبة بعدم الالتفات لأي مزاعم يتم الترويج لها عن أن نتيجة الانتخابات محسومة، ثم تحدثت السيدة الوزيرة عن الاستثمار في مصر وسبل دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار، حيث ترأس السيد رئيس الجمهورية الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار وتم رصد حزمة من المحفزات للمستثمرين، بالإضافة لإقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعات الاستراتيجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى للانتهاء سريعًا من الإجراءات الخاصة بالمشروعات.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024

8- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيًا، استمر لنحو 6 ساعات متواصلة، ضم سفراء وقناصلة مصر، ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية، ضمن مبادرة «شارك بصوتك» لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية، بشكل حضاري وديمقراطي. وأكدت سيادتها أن المصريين بالخارج معروفون بوطنيتهم، كما أشادت بجهود المصريين بالخارج للترويج للسياحة المصرية، والتعريف بمنجزات الوطن على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن مصر فتحت الباب أمام المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، وكذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وعليهم أن يتمسكوا بهذا الحق ولا يتراجعوا عن أن يكونوا جزءا فاعلا في صناعة المشهد، مشيرة إلى فتح غرفة العمليات قريبا، بحضور ممثل عن الوطنية للانتخابات، والتي تعمل على مدار أيام الانتخابات، موضحة أنها واثقة في كثافة مشاركة المصريين بالخارج، والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري، في مختلف دول العالم، مضيفة أننا نتابع على مدار الساعة للرد على مختلف الشائعات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وزارة الهجرة،فيتو

9- حلّت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ضيفة على أولى حلقات بودكاست Minds of The Nile، الذي يقدمه مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تحدثت سيادتها عن عدة ملفات تعكف عليها الوزارة، على رأسها مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وزارة الهجرة،فيتو

10- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلات هاتفية مع كل من الإعلامية شيرين عفت في برنامج "مساء dmc"، والإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار"، والإعلامية عبير أبو طالب في برنامج "وصال"، حيث تحدثت سيادتها عن جولتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية بالخارج، وبدايتها زيارة المملكة العربية السعودية، وذلك للتأكيد على ضرورة مشاركة وتصويت مواطنينا بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وكذلك جهود الوزارة في استعراض الفرص الاستثمارية في مصر.

وزارة الهجرة،فيتو

11- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، حول مشاركة أبناء الجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وعن جولاتها المكوكية الخارجية لحث أبناء مصر حول العالم على أداء واجبهم الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وزارة الهجرة،فيتو

12- تواصل وزارة الهجرة حملة الترويج على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإعادة فتح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية لمدة 3 أشهر بدءًا من 28 أكتوبر 2023، لضمان وصول الحملة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في المرحلة الأولى منها والتي انتهت في مايو الماضي.

13- واصل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر إنجازات وزارة الهجرة بطريقة الـ "إنفوجرافكس"، بصدد التواصل مع المصريين بالخارج، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن بينها مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًّا للمصريين بالخارج، والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الأول من نوعه في مصر، ومبادرة "إحياء الجذور" التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر.