آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على برينتفورد بهدف قاتل (فيديو)

فاز فريق آرسنال على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جريفين بارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة آرسنال وبرينتفورد

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كاي هافيرتز في الدقيقة 90 بصناعة الإنجليزي بوكايو ساكا.

بهذا الفوز اقتنص نادي آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة متفوقًا بنقطة على الوصيف نادي مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 11.

تشكيل آرسنال أمام برينتفورد

وجاء تشكيل آرسنال أمام برينتفورد كالتالي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - زينتشينكو.

الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - لينادرو تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

ويجلس الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز.

وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن تحدث عن مواجهة برينتفورد، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يتحدث عن مواجهة برينتفورد

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي أجراه أمس الجمعة، بالحديث عن حالة مارتن أوديجارد: "لدينا حصة تدريبية أخرى اليوم ولكن حالته تتحسن بشكل جيد، نأمل أن يكون متاحًا للمباراة".

وأضاف: "جابريل جيسوس متاح، شارك لمدة 97 دقيقة في مباراة غاية في التنافسية، لدينا تدريب آخر، عانوا من رحلة سفر طويلة، وبالتالي أحتاج لمتابعة الحالة البدنية لكل لاعب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيل".

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وتابع: "بالنظر إلى بن وايت، إذا كان قادرًا على التدرب اليوم، فستكون هناك فرصة لمشاركته، الأمر سيحسم في الساعات المقبلة".

وتابع: "برينتفورد خصم صعب للغاية، هذا من الأماكن الصعب الذهاب إليها، يمكن مشاهدة جميع الأندية التي ذهبت إلى هناك وكيف كانت الأمور صعبة عليهم، هم فريق مؤثر ولديهم مدرب مميز، ستكون مباراة صعبة".

أما عن مشاهدته لمباراة مانشستر سيتي وليفربول: "سنشاهد المباراة بالطبع لاهتمامنا بالدوري".

وعلق على الاتهامات الموجهة إليه من الاتحاد الإنجليزي: "حاولنا توضيح رأينا وأسبابنا، هناك عملية وعندما يطلب منك الملاحظات، عليك قولها بالطريقة الصحيحة، من الجيد أن هناك تواصل لرغبتنا جميعًا في تحسين اللعبة، يجب أن نحظى بحرية التعبير عن الرأي وبصورة بناءة".

وتطرق أرتيتا إلى مستقبل تاكيهيرو تومياسو: "أريد حقًّا بقاءه، أنا أقدره كثيرًا، هو يحظى بالحب والاحترام من كل شخص في النادي، هو في المستوى الذي نحتاج إليه ليترك التأثير في النادي".