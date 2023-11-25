نقيب الأطباء يكشف أسباب تراجع نسبة الولادة الطبيعية

تعقد نقابة أطباء مصر ظهر الغد الأحد ٢٦ نوفمبر ورشة عمل بعنوان دور القابلات والأطباء في تعظيم الولادة الطبيعية، وتناقش الورشة العوامل التي أدت إلى تراجع نسبة الولادة الطبيعية حيث تعد مصر من أكثر الدول في العالم من حيث الولادة القيصرية التي تصل لأكثر من ٥٠%.

مدى إمكانية إشراك القابلات في عمليات الولادة



قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إن الورشة ستتناول مدى إمكانية إشراك القابلات في عمليات الولادة الطبيعية والدور المنوط بها والاشتراطات اللازمة لعمل القابلة

وأضاف نقيب الأطباء أن هناك أسبابا أخرى لتراجع نسبة الولادة الطبيعية منها قصور الخدمات الصحية في أطراف المحافظات خاصة النائية والحدودية وهو ما ستناقشه الورشة للخروج بتوصيات تساعد في تلافي هذه الأسباب، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء تناولت سابقًا مشكلة زيادة نسبة الولادة القيصرية بدون دواعي طبية.

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من جانبه أعلن الدكتور أحمد مبروك الشيخ عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية أن النقابة ستستضيف في الورشة العديد من المعنيين منهم د. جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر والرئيس السابق للاتحاد العالمي لطب النساء والتوليد، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والدكتور أيمن أبو النور والدكتور ياسر أبو طالب والدكتور حسام فاهم والدكتور أحمد عطية والدكتور حمد سيكتوري.

جدير بالذكر أنه اتخذت وزارة الصحة عددا من الإجراءات بشأن تقليل معدلات الولادة القيصرية وذلك بعد أن أثبت المسح الصحي ارتفاع في معدلات الولادات القيصرية والتي بلغت أكثر من ٧٠%.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن أغلب أقسام الحضانات داخل المستشفيات تمتلئ بالأطفال حديثي الولادة مما يدل علي زيادة عدد المواليد والكثافة السكانية.

وأضافت وزارة الصحة معدلات الولادة القيصرية في العالم من ٢٠ إلى ٣٠%، لافتا إلى أنه تم وضع دلائل استرشادية للولادات القيصرية في المستشفيات دون استسهال من الطبيب أو الأم.

وشددت على أهمية الولادة الطبيعية لأنها تساعد على تحسين صحة الأم والطفل وعدم الحاجة إلى الحضانات في المستشفيات، مشيرة الي ضرورة توفير الأدوات المساعدة في الولادة الطبيعية وحماية الأطباء وتدريب الفرق الطبية والتمريض علي الولادة الطبيعية.

وأكدت الصحة أنها تستهدف انخفاض معدل الولادة القيصرية من ٧٠% الى ٥٠% خلال مدة ٦ شهور قادمة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أصدر عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، يهدف إلى تقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير باتخاذها للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.



