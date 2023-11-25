السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة فلسطيني ثالث بالرصاص في محيط سجن عوفر الإسرائيلي

سجن عوفر، فيتو
سجن عوفر، فيتو

 أصيب فلسطيني ثالث بالرصاص، وسط إصابات أخرى بالاختناق خلال قمع القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين، الذين ينتظرون الإفراج عن ذويهم قرب سجن عوفر العسكري، وذلك حسبما أفادت عدة تقارير إخبارية.

 وقبل وقت سابق أعلنت جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​، أن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة أمام سجن "عوفر" غرب ​رام الله​، منها 3 إصابات بالرصاص الحي، 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما أعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني عن وقوع 22 إصابة بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وإصابتان نتيجة السقوط؛ وذلك جراء قمع القوّات الإسرائيلية للمتواجدين حول السجن.

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