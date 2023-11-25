صحيفة أمريكية تكشف تكلفة حرب إسرائيل على غزة

سلط تقرير أمريكي الضوء على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الدائرة مع حركة حماس منذ 7 أكتوبر، إذ تشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية أنها تكبد الكيان نحو 270 مليون دولار يوميًا.

تكلفة حرب إسرائيل على غزة

وقالت وكالة بلومبيرج الامريكية في تقرير لها: "عندما يقوم فريق من التكنوقراط الإسرائيليين الذين يمثلون وزارة المالية بحساب تكاليف الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع ضد حركة حماس، فسوف يتبين لهم كم الديون المتراكمة على إسرائيل والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات".

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وأشارت الوكالة إلى أن مهمة هذا الفريق الآن إيجاد الأموال اللازمة للمساعدة في دفع الديون المترتبة، وبينما يتقدم الجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة للقضاء على حماس بعد هجوم 7 أكتوبر، يقوم قسم المحاسبة العام في وزارة المالية بحصر وتسجيل تكاليف الحرب الدقيقة بما في ذلك كل صاروخ اعتراضي يتم إطلاقه، وكل طلعة طيران وكل يوم يتم فيه نشر جنود الاحتياط، حيث تتزايد هذه النفقات بشكل كبير، على الرغم من صفقة الرهائن التي أوقفت هذه الحرب الدامية لمدة أربعة أيام.

270 مليون دولار يوميا



ولفت تقديرات وزارة المالية إلى أن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقارب من 270 مليون دولار يوميًا، بينما ستقدر تكلفتها المالية بـ 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) خلال العامين 2023-2024، وفقًا لتوقعات شركة (ليدر كابيتال ماركتس) للاستشارات المالية، التي رجحت أيضًا أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي، في وقت تشير فيه الحسابات المالية الإسرائيلية إلى أن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض إلى حد كبير لتمويل ما يعد بالفعل أسوأ صراع مسلح تخوضه منذ نصف قرن تقريبًا.

ويدرك "يالي روتنبرج" المحاسب العام لوزارة المالية، والمسؤول عن إدارة ديون إسرائيل البالغة 300 مليار دولار، جيدًا حجم المخاطر المترتبة حيث قال في حديثه مع الوكالة إن الوزارة تتحرك استنادًا إلى الافتراض بأن القتال سيدوم لبضعة أشهر قادمة، مضيفًا أن الوزارة قادرة على تمويل دولة إسرائيل حتى في ظل سيناريوهات اسوأ من النزاع الحالي مع حماس، على حد زعمه.

وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت سندات دولية من خلال الاكتتابات الخاصة عبر بنوك "وول ستريت"، مثل مجموعة "غولدمان ساكس"، فإنها تعتمد أكثر على السوق المحلية لاستيعاب الجزء الأكبر من احتياجاتها التمويلية.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، قامت وزارة المالية ببيع سندات محلية بقيمة 18.7 مليار شيكل، مقارنة بمعدل شهري يزيد قليلًا عن خمسة مليارات شيكل حتى شهر سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك في وقت قدرت فيه وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، إجمالي احتياجات الحكومة للاقتراض بنحو 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام، في ارتفاع واضح عن نسبة 5.7% عام 2022.

بموازاة ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة المحلية في إسرائيل على نحو أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصا نسبيًا بالنسبة للحكومة.

وبفضل التدخلات غير المسبوقة لبنك إسرائيل المركزي، استعاد الشيكل الإسرائيلي الجزء الأكبر من خسائره منذ بدء الحرب.

إلى ذلك، أجبرت الحرب الحكومة الإسرائيلية على إنفاق الكثير من المال وهو ما تسبب في تسجيل عجز في الميزانية في أكتوبر أكبر بسبع مرات مما كان عليه قبل عام، حيث تبلغ الفجوة الآن ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما توقع "روتنبرغ" المحاسب العام لوزارة المالية أن يصل العجز التراكمي في الميزانية إلى حوالي 9٪ خلال العامين المقبلين.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طرح ميزانية معدلة للفترة المتبقية من العام الحالي 2023، مع زيادة في الإنفاق قدرها 35 مليار شيكل، سيتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الديون.

وترى الوكالة أنه يتعين على إسرائيل أيضًا تعويض ما قيمته 15 مليار شيكل من الإيرادات المفقودة في عام 2023.

وفي العام المقبل، عليها أن تعيد ما يقارب من 18 مليار شيكل تم إفراغها من صندوق التعويضات الضريبية الحكومي، لدفع نفقات الحرب.



وبينما تتصاعد كلَف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتتزايد حاجة البلاد للمزيد من الأموال لتلبية نفقات العجز المتزايد في الميزانية، يتزايد الخلاف بين أحزاب اليهود المتدينين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بند تمويل هذه الأحزاب التي تعتمد عليها حكومة نتنياهو للبقاء في الحكم، حيث تضغط الأحزاب الدينية على الحكومة لصرف الأموال للمدارس الحريدية وغيرها من القضايا التي تناصرها.

من جانبه، يرى روتنبرج أن إسرائيل تتعافى سريعًا وتنتعش اقتصاديًا بعد الحروب والعمليات العسكرية، لافتًا إلى عملية طرح السندات الدولية الأخيرة التي قامت بها وبيعت لمؤسسات استثمارية كبيرة تؤمن حقًا بإسرائيل حتى في حالة الحرب". حسب تعبيره.

روتنبرج أشار أيضًا إلى أن إسرائيل بصدد صياغة خطة اقتصادية جديدة للعام المقبل، مبينًا أن: "العالم تغير بعد 7 أكتوبر وهو ما يحتم تغيير الأولويات أيضًا".

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