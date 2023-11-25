أسباب جفاف البشرة، وطرق ترطيبها بالخيار والشوفان وزيت جوز الهند

اسباب جفاف البشرة، عديدة، ولابد من معرفة أسباب جفاف البشرة، حتى يمكن علاجها بسهولة، ويتطلب علاج جفاف البشرة المداومة والانتظام في ترطيب البشرة، حتى لا يعاود لها الجفاف من جديد، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

أسباب جفاف البشرة

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أنه يمكن أن يكون جفاف البشرة ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، التي تستعرضها في السطور التالية:

العوامل البيئية:

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة والجافة، والرياح، والتعرض المفرط لأشعة الشمس إلى جفاف البشرة.

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استخدام المنتجات التي تجرد البشرة من الزيوت الطبيعية:

يمكن أن يؤدي الصابون القاسي، والمواد الكيميائية الكاوية، ومنتجات تنظيف الوجه التي تحتوي على الكحول إلى جفاف البشرة.

بعض الأدوية:

يمكن أن تسبب بعض الأدوية، مثل مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب، جفاف البشرة كأثر جانبي.

بعض الحالات الطبية:

يمكن أن يكون جفاف البشرة علامة على حالة طبية أساسية، مثل قصور الغدة الدرقية أو السكري.

الوراثة:

قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة لجفاف البشرة من غيرهم بسبب عوامل وراثية.

أعراض جفاف البشرة

وأضافت خبيرة التجميل، أنه يمكن اكتشاف جفاف البشرة، من خلال بعض الأعراض، التي تستعرضها في السطور التالية.

الشعور بشد الجلد

ملمس ومظهر خشن للبشرة

الحكة في الجلد

تقشير بسيط أو شديد

ظهور خطوط رقيقة أو شقوق في الجلد

علاج جفاف البشرة

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن علاج جفاف البشرة يعتمد على السبب الكامن وراءه، ففي بعض الحالات، قد يكون من الضروري علاج الحالة الطبية الأساسية. بشكل عام.

وهناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها للمساعدة في علاج جفاف البشرة ومنع تكرارها، كالتالي:

استخدام مرطبات لطيفة على البشرة.

تجنب الإفراط في غسل البشرة.

استخدام الماء الدافئ عند الاستحمام.

ترطيب الهواء في المنزل أو مكان العمل.

تجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول أو العطور.

شرب الكثير من السوائل.

تجنب التعرض المفرط للشمس.

علاج جفاف البشرة

يمكن أيضًا استخدام بعض الماسكات المنزلية للمساعدة في علاج جفاف البشرة، مثل:

ماسك دقيق الشوفان والعسل

دقيق الشوفان هو مرطب طبيعي يساعد في ترطيب البشرة وتخفيف الالتهاب. العسل هو أيضًا مرطب رائع ومضاد للجراثيم.

لتحضير هذا الماسك، امزجي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقتين كبيرتين من العسل. ضعي المزيج على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفيه بالماء الدافئ.

ماسك الأفوكادو والزبادي

الأفوكادو هو مصدر غني بالدهون الصحية والأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تساعد في ترطيب البشرة. الزبادي هو أيضًا مرطب طبيعي ومضاد للالتهابات.

لتحضير هذا الماسك، اهرسي نصف حبة أفوكادو حتى تصبح ناعمة. أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبادي واخلطي جيدًا. ضعي المزيج على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفيه بالماء الدافئ.

ماسك الحليب والبيض

الحليب هو مرطب طبيعي وغني بالبروتين الذي يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة وتقوية حاجز البشرة. البيض هو أيضًا مرطب طبيعي ومضاد للالتهابات.

لتحضير هذا الماسك، اخفقي بيضة واحدة في وعاء. أضيفي ملعقتين كبيرتين من الحليب واخلطي جيدًا. ضعي المزيج على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفيه بالماء الدافئ.

ماسك جل الصبار

جل الصبار هو مرطب طبيعي ومضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في ترطيب البشرة وتخفيف الجفاف.

لتحضير هذا الماسك، ضعي طبقة رقيقة من جل الصبار على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفيه بالماء الدافئ.

من المهم استخدام هذه الماسكات بانتظام للحصول على أفضل النتائج. يمكنك استخدامها مرة أو مرتين في الأسبوع.

وأخيرا تلفت خبيرة التجميل، أنه إذا كان جفاف البشرة شديدًا، أو لا يستجيب للعلاجات المنزلية، فمن المهم استشارة الطبيب.