الشرقية الأزهرية تختتم فعاليات الجلسة الثالثة للبرنامج التدريبي T. E. A

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم تنفيذ الجلسة الثالثة للبرنامج التدريبي Teach Engage and Aspire، السبت ٢٠٢٣/١١/٢٥م، وذلك في إطار الشراكة الفعالة والقائمة بين الأزهر الشريف، والمجلس الثقافي البريطاني.

توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

وجاء ذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبمتابعة من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية والتدريسية لمعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد الشرقية الأزهرية.

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البرنامج يهدف تنمية الكفاءة اللغوية لمعلمى الإنجليزي

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الأزهرية بالشرقية إن سعيد عبدالنبي موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة الشرقية، أضاف أن أعمال التدريب شهدت تفاعلا مثمرا وبناء بين المتدربين والمدربين بكافة الإدارات التعليمية، حيث عقدت الجلسة الثالثة وجهًا لوجه على التوالي بكافة الإدارات التعليمية، وقام بتنفيذها مدربي الأزهر الشريف لدي المجلس الثقافي البريطاني مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية، وقد لاقي استحسانا كبيرا لدي الجميع، ويعد هذا البرنامج السادس الذي ينفذه قطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين

واجتمعت فى وقت سابق الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة الشرقية الأزهرية، بمدرج ديوان عام المنطقة، لتشكيل مجلس الآباء على مستوى معاهد المنطقة عن العام الدراسي الجاري ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث تم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي، وذلك لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي.كما تناول الاجتماع استعراض بعض مجهودات مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع.

تفعيل مجلس الآباء والمشاركة فى حل المشكلات

وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة لمنطقة الشرقية الأزهرية إن الهدف من تفعيل مجالس الآباء المشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان وتحقيق أفضل معايير الجودة. مشيرا إلى أن مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد والسادة أولياء الأمور، ودورهم الهام في تقريب وجهات النظر، لافتًا بأن مجلس الآباء يُعد أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المعاهد لتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلى. أشرف على الجلسة محمود عبدالعال، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي التربية الاجتماعية.

فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المهارات

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد اختتمت فى وقت سابق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية. وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية: إن هذا البرنامج هو استكمال لسلسلة البرامج التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية والتي تركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية.