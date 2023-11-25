قطاع غزة، خبير استراتيجى: إسرائيل تعرقل تنفيذ الهدنة بتحذيرها من التوجه لشمال غزة
قطاع غزة ، قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى واستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تحذير الجيش الإسرائيلى من توجة أى شخص من جنوب قطاع غزة إلى شماله سيواجة بمراجعة أو مخالفة يجعلنا أمام مشكلة جديدة تتعلق بالترتيبات الأمنية التى تريد إسرائيل أن تفرضها وهذا الأمر خارج نطاق الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحماس فضلا عن أن هذا الأمر يخرج عن نطاق التهدئة المتفق عليه والذى بدأ منذ يومين.
إسرائيل تناور بمنع العودة للشمال
وأكد فهمى فى تصريح لفيتو، أن اسرائيل ستخسر كثيرا اذا راهنت على عدم اجراء اى تنقلات من الجنوب للشمال بقطاع غزة لأنه لا يوجد ما يمنع المواطنين من العودة إلى أماكنهم حتى لو كانت مهدمة بصورة أو بأخرى وبالتالى أى اجراءات إسرائيلية لمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة سيواجه بردود فعل داخلية وان كنت اعتقد ان اسرائيل ستناور بهذا الامر وستعمل على منع التنقلات فى إطار مخطط الترانسفير الجارى والمستمر
إسرائيل تحاول فرض إجراءات أمنية
وواصل حديثه قائلا هذه التصرفات الاسرائيلية تؤكد اننا امام تغييرات كبيرة ستجرى والهدنة لم تتطرق لذلك لكن فى كل الاحوال هناك امكانية فى غودة الفلسطينيين من الجنوب للشمال ولكن فى ظل اجراءات اسرائيلية ستحاول اسرائيل فرضها على الجميع دون مجاذفة خاصة وان العمليات العسكرية مازالت مستمرة وبالتالى هذه الأمور يمكن أن تعرقل تنفيذ الهدنة بشكل كامل لأن الشروط التى تريد اسرائيل تطبيقها خارج نطاق الهدنة والاشكالية ستكون فى وجود عناصر اسرائيلية فى مناطق التماس الفعلية
التحذير الإسرائيلي
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في ثان أيام الهدنة من توجه أي شخص من جنوب قطاع غزة إلى شماله
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسقاط صاروخ أرض جو تم إطلاقه من لبنان على طائرة إسرائيلية بدون طيار.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إن "الطائرة بدون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها"، مضيفا أن الصاروخ "لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول".
جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ حزب الله
وأشار البيان إلى أنه "ردا على الإطلاق، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحزب الله وتم إطلاق صاروخ اعتراضي خلال الحادث".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الاحتلال و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.
ويأتي ذلك بعد أن قالت السفارة الأمريكية في لبنان، أمس الجمعة: إنه كانت هناك 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق الذي يمثل الحدود مع إسرائيل، إذ كان يحدث تبادل يومي لإطلاق النار بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.
الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
وأمس الجمعة، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، أنه خلال الهدنة الحالية، ستستمر الاستعدادات للمراحل التالية من العدوان على غزة.
وقال دانيال هاجاري:" خضع السجناء المفرج عنهم لفحوصات طبية وسيجتمعون قريبا مع عائلاتهم في قاعدة حتسيريم.
وشدد على الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة العسكرية لضمان إطلاق سراح الأسرى بشكل آمن، وأعرب عن تضامنه مع أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة
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