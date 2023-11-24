السفارة الأمريكية في لبنان: الحدود مع إسرائيل شهدت 12 ساعة من الهدوء

قالت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الجمعة: إنه كانت هناك 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق الذي يمثل الحدود مع إسرائيل، إذ كان يحدث تبادل يومي لإطلاق النار بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

12 ساعة هدوء

وذكر سكان أن الحدود تشهد هدوءا منذ صباح اليوم الجمعة، باستثناء وقوع إطلاق نار على نطاق ضيق من جانب إسرائيل.

يأتي هذا في ظل هدنة مؤقتة توسطت فيها قطر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وهي هدنة لم تمتد بشكل رسمي إلى لبنان.

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وكشفت تقارير إعلامية عبرية، عن الطريقة التي تستقبل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بوساطة مصرية وقطرية.



ومن جانبه، أفاد موقع "أي 24 نيوز العبري"، بأن نائب كبير الأطباء في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من سيكون في استقبال الأسرى الإسرائيليين وسيتم نقلهم من المخرج الحدودي إلى قاعدة القوات الجوية (حتسريم) بالقرب من بئر السبع حيث يتواجد مسئولو الصحة العقلية أيضا للعلاج الأولي".