جيش الاحتلال يكشف مراحل ما بعد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

الهجوم البري على غزة، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أنه خلال الهدنة الحالية، ستستمر الاستعدادات للمراحل التالية من العدوان على غزة.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وقال دانيال هاجاري:" خضع السجناء المفرج عنهم لفحوصات طبية وسيجتمعون قريبا مع عائلاتهم في قاعدة حتسيريم.

وشدد على الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة العسكرية لضمان إطلاق سراح الأسرى بشكل آمن، وأعرب عن تضامنه مع أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة."

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ومن ناحية أخرى أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الجمعة، أن الهدنة في غزة فترة توقف قصيرة ستعود بعدها الحرب بقوة كاملة.

قوات الاحتلال تنسحب من مستشفى الشفاء في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، قد أكد اليوم الجمعة، أن المستشفيات في قطاع غزة لا يتوفر فيها أي مقومات صحية بشكل عام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن المنطقة الشمالية تعاني مستشفياتها من انهيار تام، حيث أصحبت مستشفيات الشفاء والإندونيسي وغيرها ثكنات عسكرية.

وأوضح أشرف القدرة، منذ ساعات أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يغادر مستشفى الشفاء حتى الآن، مشيرًا إلى أنه اقتحم المستشفى الإندونيسي في سيناريو متكرر لما حدث في الشفاء.

وقال: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل إحدى المصابات واعتقل ثلاثة جرحى آخرين في المستشفى الإندونيسي، وأرهب الموجودين وسط إطلاق نار كثيف.

ورجح أن تكون القوات الإسرائيلية متمركزة في محيط المستشفى وليس في داخله.

كذلك قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات ودبابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال قطاع غزة، بعد سريان الهدنة الإنسانية.

مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

وفي وقت سابق أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، بشأن تقييمه العملياتي لخطوط وقف إطلاق النار، أن قواته دمرت في وقت مبكر من الصباح نفقا جرى العثور عليه تحت مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وبحسب البيان، فقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي "بقيادة الفرقة 36 ومشاركة قوات خاصة من وحدة يهلوم، بتدمير طريق من الأنفاق تحت الأرض، وعدد من فتحات الأنفاق في منطقة مستشفى الشفاء".

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام أنفاق تحت مستشفى الشفاء في عمليات عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

هدنة الـ 4 أيام في قطاع غزة

واليوم، دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 49 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن دفعة أولى من الأسرى المدنيِّين لدى حركة حماس بعد الظهر، على ما أعلنت قطر الخميس، بينما أكَّدت حماس مبادلة أسرى إسرائيليِّين بأسرى فلسطينيِّين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في وقت سابق بأنه سيتم تسليم دفعة أولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء (14:00 ت ج) من اليوم الجمعة.

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