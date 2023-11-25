الأردن: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي أحال قطاع غزة إلى خراب.

وأضاف الصفدي: "نشيد بجهود الأشقاء في مصر وقطر لتحقيق الهدنة، ونأمل أن تقود الى وقف الحرب على غزة، وعلى المجتمع الدولي لجم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة".

وأشار الصفدي إلي أن دولة الاحتلال تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن ان تبقى فوق القانون الدولي، مؤكدا أن موقف الأردن ثابت من تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

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الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وأمس، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس: إن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما هي إلا ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي مصطفي بكري" نحن نري الآن ثمرة الصمود للشعب الفلسطيني والمقاومة".

وتابع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن الاتفاق جاء نتيجة تغير جذري في موقف الاحتلال الاسرائيلي، وتخلي بعض دول الغرب عنه، لافتا إلي أن العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي كانت لها 3 أهداف هي “القضاء علي حماس واسترجاع الأسري وتغييير الوضع السياسي في قطاع غزة”.

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل

وأكد أن الاتفاق مر بمفاوضات صعبة عبر الأشقاء في مصر وقطر، مشيرا إلي أنه تم الإفراج عن 13 من الأطفال المحتجزين في غزة و13 من تايلاند، وتم الإفراج عن 39 من النساء في الضفة وغالبية الذين سيفرج عنهم من القدس، مضيفا: " نحن ملتزميون بالهدنة ما دامت قوات الاحتلال ملتزمة".

ونقلت القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى قوله: إن نجاح اليوم الأول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تم تحت إشراف كامل من مصر.

ووجهت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.