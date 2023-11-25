السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بعد استدعاء الاحتلال لسفيره، رئيس وزراء بلجيكا يوجه رسالة لنتنياهو

رئيس وزراء بلجيكا،
رئيس وزراء بلجيكا، فيتو

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم السبت، إنه يعيد التأكيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما قاله أثناء وجوده عند معبر رفح وهو أنه لا يمكن الاستمرار في سقوط ضحايا مدنيين.

وأمس، استدعت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن  رئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي عقده من أمام معبر رفح، عن  ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

Advertisements

 

رئيس وزراء بلجيكا يشيد بالأداء المصري في الأزمة الفلسطينية 

وأشاد رئيس الوزراء البلجيكي بالإرادة السياسية المصرية وجهودها في دعم قطاع غزة، موضحا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة حل جيد لكننا نسعى إلى وقف نهائي، ولا بد من إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي. 

وقال ألكسندر دي كرو: "ليس لدينا وقت لنضيعه يجب أن نقف ونساعد، ونريد أن نشكر قيادة مصر لأنهم يساعدون كثيرا، ويرسلون المساعدات الطبية والمساعدات بكل أنواعها، ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر للسلام في أقرب وقت".

وتابع: "أتيت هنا برسالة من أجل الانسانية، ونعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث".

 

وصول رئيس وزراء بلجيكا إلى مطار العريش

وفي وقت سابق من الجمعة، وصل كل من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا إلى مطار العريش.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، وتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية  مع "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا.

جيش الاحتلال: نحذر في ثان أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة

باحث يكشف سر تزايد مظاهرات دعم غزة من سكان أمريكا الأصليين


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فلسطين غزة اخبار غزة غزة الان طوفان الأقصى رئيس وزراء بلجيكا الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين

جيش الاحتلال: نحذر في ثان أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة

مستشفى إسرائيلي يكشف عن الحالة الصحية لرهائن بعد إطلاق سراحهم من غزة

باحث يكشف سر تزايد مظاهرات دعم غزة من سكان أمريكا الأصليين

الأكثر قراءة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

المترو يدعو الركاب للحصول على الكارت الذكى وهذه مميزاته

أخبار مصر: قصة أسيرة إسرائيلية عمقت جراح تل أبيب، البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث، ماذا قال صلاح عن ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

5 تحذيرات من الكهرباء بسبب الكابلات المكشوفة

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

سر خروج فوازير دينا الشربيني من رمضان للعام الثاني على التوالي

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية