تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندى
أفادت "قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي ليلة الجمعة قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.
وبحسب مصادر خاصة لقناة «الميادين»، فإن سفينة الشحن الإسرائيلية التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلّقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها.
اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر
ويوم الأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، زاعما أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.
كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.
وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيين، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".
بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، علي حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، وزعمت أنه لم يكن على متنها أي إسرائيليين.
تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية
من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.
وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، وادعى أن الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن السفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر.
وفقا للتقارير الإعلامية فإن "جالاكسي ليدر" كان علي متنها 22 شخصا.
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