السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تفاصيل تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بمسيرة إيرانية بالمحيط الهندى

الهجوم علي سفينة
الهجوم علي سفينة إسرائيلية، فيتو

أفادت وكالة «أسوشييتد برس»، نقلا عن مسؤول أمريكي بأن سفينة حاويات مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم بمسيرة في المحيط الهندي.

وقالت "قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، نقلا عن إعلام لبناني بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي ليل الخميس - الجمعة قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

وبحسب مصادر خاصة لقناة «الميادين»، فأن سفينة الشحن الإسرائيلية التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلّقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها.

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اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

 ويوم الأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، زاعما أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.

 كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.

وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيين، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، علي حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، وزعمت أنه لم يكن على متنها أي إسرائيليين.

تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، وادعى أن الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن السفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر.

وفقا للتقارير الإعلامية  فإن "جالاكسي ليدر" كان علي متنها 22 شخصا.

هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أكثر من مرة منذ بداية الحرب في غزة، تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية منها أهداف عسكرية في مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وقد طالت تلك المدينة بالفعل.

ومطلع الشهر الحالي، أكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر حسابه في "إكس"، أن الجماعة ستواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات حتى يتوقف الهجوم على غزة.

فيما سلطت تلك الهجمات التي أحبطت بمعظمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الضوء على المخاطر التي قد تواجهها دول في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما ألقت مزيدًا من الضوء على احتمال توسع الصراع بشكل أكبر، مع دخول فصائل ومجموعات مسلحة موالية لإيران على خط المواجهة سواء في العراق أو سوريا وجنوب لبنان. علمًا أن طهران ألمحت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول فيها ألا مصلحة لها أو نية في توسيع الحرب.

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إسرائيل فلسطين جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى المحيط الهندي

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