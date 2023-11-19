الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في بيان صادر، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت تقارير إعلامية  اليوم الأحد، أن هناك أنباء عن استيلاء جماعة الحوثي  على سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا، حسبما ذكر موقع العربية.

Advertisements

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تيليجرام" جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وقبل وقت سابق هددت جماعة  (الحوثيون)، مساء الثلاثاء الماضي، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وتحدث زعيم الجماعة في اليمن (الحوثيون)، عبد الملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن، وقال إن الشهداء مدرسة نموذجية تجسد لنا قيم الإسلام ومبادئه، وفي كل عام نحرص على إحياء ذكراهم، عرفانًا بحقهم واعترافًا بأهمية ما يتحقق في واقعنا كثمرة لعطائهم.

العربية: جماعة الحوثي تستولي على سفينة إسرائيلية على متنها 22 شخصا

حزب الله يتخذ خطوة تصعيدية تقربه من مواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الاحتلال اختطاف سفينة إسرائيلية الحوثيين البحر الأحمر طوفان الأقصى غزة الان اخبار غزة

مواد متعلقة

العربية: جماعة الحوثي تستولي على سفينة إسرائيلية على متنها 22 شخصا

العاهل الأردني يحذر من انفجار المنطقة حال استمرار الحرب على غزة

أحدهما زفافه بعد شهر، جيش الاحتلال يقتل صحفيين اثنين في غزة

البنتاجون: ليست لدينا قوات فى غزة ولن نرد على هجمات الحوثيين عسكريا

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، تفاصيل اختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر (صور)

منتخب الشباب يسقط برباعية أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

11 لاعبُا على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام سيراليون

شقيق العامري فاروق يكشف حالته الحرجة، وبكاء والديه في العناية يصيب جماهير الكرة بالحزن

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

8 حالات يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية