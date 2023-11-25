5 تحذيرات من الكهرباء بسبب الكابلات المكشوفة

طالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بالإبلاغ عن وجود كابلات الكهرباء المكشوفة والموجودة فوق الأرض أو المتدلية بالقرب من النوافذ والشرفات مما يشكل مجموعة من المخاطر التي يجب الحذر منها وتجنب التعرض لها بشكل مباشر.

أخطار الكابلات الكهربائية المكشوفة

وأضافت الشركة ان وجود كابلات مكشوفة علي سطح الأرض يمثل مجموعة من المخاطر علي المواطنين وابرزها:

١- خطر الصدمة الكهربائية: إذا تم لمس الكابلات الكهربائية المكشوفة أو إذا تعرضت للتلامس مع أشجار أو مبانٍ، فقد يتعرض الأشخاص لصدمة كهربائية خطيرة، يمكن أن تكون هذه الصدمة قاتلة إذا كان التردد الكهربائي عاليًا.

٢- خطر الحرائق: قد تتسبب كابلات الكهرباء المكشوفة في نشوب حرائق إذا تعرضت لحرارة شديدة أو تلامست مع مواد قابلة للاشتعال مثل الأشجار أو الأوراق والأخشاب الجافة.

٣- خطر الإصابات الجسدية: قد يؤدي وجود الكابلات المكشوفة إلى وقوع حوادث تصادم، حيث يمكن للسيارات أو الدراجات أن تصطدم بها أو محاولة تفاديها قد تتسبب في وقوع حوادث.

٤- خطر الانقطاع في الخدمة: قد يتسبب التعرض للكابلات المكشوفة في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المتواجد بها الكابل والمناطق المحيطة.

٥- تعرض الأطفال للصعق والإصابات: قد يتعرض الأطفال للصعق والإصابات أثناء اللعب أو التواجد بأماكن الكابلات أو محاولة لمس الكابلات القريبة من النوافذ والبلكونات.

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وطالبت الشركة المواطنين باتخاذ احتياطات السلامة وتجنب الاقتراب أو التعامل مع الكابلات الكهربائية وابلاغ الشركة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد مع شركة MAN الدولية للمقاولات وذلك لتنفيذ الخط الهوائى "بنبان 1/ بنبان 3" جهد 22- ك.ف بطول 4,6 كم التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا بنظام تسليم مفتاح.

ويأتي ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس، وإستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

مشروع تنفيذ الخط الهوائى "بنبان 1/ بنبان 3"

ويهدف المشروع الى تفريغ الطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية حوالى 700 م. المولدة من كل من محطة أكواباور بقدرة 200 م.و ومحطة النويس 500 م. وات بكوم أمبو

وتبلغ القيمة الاجمالية للخطين حوالى 105 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 7 شهور من تاريخ توقيع العقد.