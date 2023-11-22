5 نصائح لتجنب الصعق الكهربائي أثناء سقوط الأمطار

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بعض النصائح للمواطنين يجب العمل بها وتجنب حدوث صعق كهربائي مع سقوط الأمطار وخاصة في فصل الشتاء، وذلك في اطار خطة الجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب.

نصائح مرفق الكهرباء للمواطنين وقت سقوط الأمطار

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين أثناء فترات سقوط الأمطار التالي:

الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء او اعمدة الأنارة اثناء سقوط الامطار.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اعلن عن أبرز مميزات سخانات الطاقة الشمسية وذلك قبل دخول فصل الشتاء.

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وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن سخانات الطاقة الشمسية هي عبارة عن سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

مميزات استخدام سخانات الطاقة الشمسية

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أبرز مميزات السخانات الشمسية تتمثل في:

1- الكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ سرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ توفر فى استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

شروط شراء السخانات الشمسية

كما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الشروط التي يجب مراعاتها قبل شراء السخان الشمسي وهي د:

١- أنواع أنظمة التسخين (التداول المباشر- التصريف لأسفل - غير المباشرة- أنظمة الهواء).

٢- نوع السخان الشمسي (سخان الأنابيب الحرارية - السخان الشمسي Flat Plate- أنظمة تسخين الأنابيب المفرغة).

٣- صناعة السخان.

٤- مساحة المجمعات الشمسية

٥- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)

٦- الصيانة ومصاريف قطع الغيار

٧- الضمان

شروط تركيب سخانات الطاقة الشمسية

وقدم الجهاز أبرز المتطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية بالمنازل للمواطنين وذلك ضمن جهود الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة وهي:

- توفير مساحة أعلى سطح التركيب

- توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب

- توصيل كابل كهرباء 4 مم إلى مكان التركيب